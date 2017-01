Altri tre bambini e la madre ricoverati Usa. Incendio distrugge villetta, sterminata una famiglia a Baltimora: 6 bimbi morti Il padre - secondo quanto riportato da ABC che cita il sindaco di Baltimora, Catherine Pugh - era al lavoro al momento del dramma

Condividi

Un incendio ha devastato una villetta unifamiliare di tre piani a Baltimora, negli Stati Uniti, uccidendo 6 bambini. La madre e altri 3 bambini della stessa famiglia sono stati ricoverati in ospedale, due in condizioni critiche.L'incendio è divampato per cause ancora sconosciute poco dopo la mezzanotte, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Baltimora, Roman Clark. La figlia di 8 anni, l'unica rimasta quasi incolume, è riuscita a portare in salvo la madre e due fratellini più piccoli di 4 e 5 anni. Tutti gli altri, un neonato di 9 mesi, un bimbo di 2 anni, due gemelle di 3 anni, altre due bimbe di 10 e 11 anni, sono stati divorati dalle fiamme, quando il terzo piano si è abbattuto sul secondo, dove la famiglia dormiva. Il padre - secondo quanto riportato da ABC che cita il sindaco di Baltimora, Catherine Pugh - era al lavoro al momento del dramma.