L'epidemia Coronavirus, oltre 1,8 milioni di contagiati nel mondo. È record negli Usa Gli Stati Uniti superano i 22.000 morti, 555.313 i positivi. Trump ritwitta post che chiede il licenziamento di Anthony Fauci. La Cina trema per i contagi di ritorno, confermato il calo in Corea del Sud

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020