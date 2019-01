Storie di Natale Usa: mucca scappa via dal macello, finisce in un “paradiso vegano” e partorisce un vitellino

Nello stato del New Jersey una mucca è riuscita a 'evadere' dal furgone che la stava portando al macello. L’animale era molto aggressivo e ha opposto una strenua resistenza agli agenti della polizia accorsi sul posto, i quali con grandi sforzi sono riusciti a legarla e portarla da un veterinario. A quel punto la mucca è stata trasferita in una specie di 'resort' per animali domestici scampati alla morte, lo Skylands Animal Sanctuary, gestito dai vegani e - secondo la loro stessa definizione - “una fattoria delle anime salvate”. Ed è stato subito chiaro il motivo per cui la mucca aveva combattuto così disperatamente per la sua vita: alla vigilia del nuovo anno, infatti, ha dato alla luce il suo vitellino.