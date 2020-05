Negli Usa 2.448 morti in 24 ore. Positivo l'assistente personale di Trump

Sale il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore,s econdo i dato della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese.Il presidente Usa, Donald Trump, è tornato a rilanciare la teoria del laboratorio di Wuhan come all'origine del coronavirus che ha provato l'attuale pandemia. "Qualcosa è successo", ha detto ai giornalisti nell'Ufficio Ovale quando gli è stato chiesto della teoria, molto popolare nell'amministrazione Usa. "Probabilmente è stata incompetenza. Qualcuno è stato stupido", ha aggiunto, a margine di un incontro con il governatore del Texas. Nei giorni scorsi il presidente Usa ha promesso un rapporto sul ruolo dell'istituto nella pandemia che ha messo in ginocchio il mondo.Intanto l’assistente personale del presidente è risultato positivo. Sia Trump che il vicepresidente Mike Pence sono stati sottoposti al test, "sono risultati negativi al virus e sono in ottima salute", ha fatto sapere la Casa bianca. Negli Stati Uniti i casi sono ormai oltre 1,2 milioni, 74mila i morti, ed è allarme per i 'Covid party'. Meghan DeBolt, direttrice del Dipartimento per la salute della comunità della contea di Walla Walla, nello Stato di Washington, ha reso noto che la traccia dei contatti dei contagiati ha rivelato che alcuni stanno partecipando a incontri di gruppo con l'idea che è meglio prendere il virus e ammalarsi, pensando così di liberarsene. Nel paese quasi 3,2 milioni di lavoratori hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione la scorsa settimana, per un totale di 33,5 milioni di persone dall'inizio del lockdown.Trump spinge per far ripartire le attività e ha accantonato, ha rivelato l'Associated Press, le linee guida elaborate dagli esperti dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) per aiutare leader religiosi, imprenditori e funzionari statali e locali nelle riaperture. Sarebbero state troppo restrittive. Un fatto simile a quanto accaduto a Trump ha riguardato anche il suo amico e omologo brasiliano Jair Bolsonaro. Il suo portavoce, Otavio do Rego Barros, ha contratto il coronavirus. Si tratta dell'ennesimo caso confermato nella squadra di governo, dopo che a marzo almeno 23 persone che erano con Bolsonaro durante il suo viaggio negli Stati Uniti si sono ammalati. Bolsonaro si è sottoposto a due test, annunciando sui social che i risultati erano negativi, ma senza mai mostrarli. Per il secondo giorno consecutivo, il Brasile ha battuto il record di decessi causati dal coronavirus in 24 ore: 615. Inoltre, il paese ha anche raggiunto il numero più alto di casi in un solo giorno, 10.503. I contagi sono oltre 125mila e i morti 8.500. Il ministro della Sanità per la prima volta ha affermato che saranno necessari lockdown per fermare la pandemia, nonostante negli ultimi due mesi Bolsonaro abbia definito il virus una "piccola influenza" e criticato gli stop ordinati dai governatori come più dannosi che l'epidemia stessa. A preoccupare è soprattutto la situazione nelle favelas, dove vivono più di 11 milioni di persone.