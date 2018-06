Washington Usa-Russia: vertice Trump-Putin il 16 luglio a Helsinki

Il vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, si terrà il 16 luglio a Helsinki. Lo ha reso noto la Casa Bianca.La conferma del summit fra Trump e Putin nella capitale finlandese viene pure contemporaneamente da fonti del Cremlino citate da Ria Novosti.Secondo la nota diffusa a Washington, i due leader "discuteranno delle relazioni tra Usa e Russia e di un ventaglio di questioni di sicurezza nazionale"."Accolgo con favore l'incontro tra il presidente Trump e il presidente Putin, perché credo nel dialogo e l'approccio della Nato nei confronti della Russia è quello del doppio binario", dove "il dialogo è segno di forza e non di debolezza". Così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo al vertice Ue, sottolineando che questo incontro bilaterale Usa-Russia è quindi "totalmente in linea con l'approccio Nato". "Non vogliamo una nuova guerra fredda né l'isolamento della Russia", ha aggiunto Stoltenberg.