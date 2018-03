Dalton Usa, sparatoria in un liceo della Georgia: arrestato un insegnante L'uomo aveva sparato un colpo in aria poi si era barricato in un'aula

BREAKING: Teacher in custody after 'shots fired' reported at Dalton High School.



Do you still think teachers should carry guns now? — Ed Krassenstein 💎 (@EdKrassen) 28 febbraio 2018

Does anyone else think arming teachers is the best way to solve school shootings? 🤔 #daltonhighschool #TeachersAndGunsDontMix — Belkis Singngam (@BelleSingngam) 28 febbraio 2018

La polizia è intervenuta in un liceo della Georgia in seguito a degli spari e ha arrestato un insegnante. Nessun ferito tra gli studenti.Gli agenti sono entrati nella "Dalton High School" di Dalton dopo una chiamata in cui si parlava di spari. La scuola è stata immediatamente evacuata.Secondo la ricostruzione della polizia, l'insegnante - identificato come Randal Davidson - avrebbe sparato almeno un colpo in classe. Alcuni studenti hanno cercato di entrare nell'aula ma il docente ha impedito l'ingresso dei ragazzi. Gli alunni hanno segnalato la situazione al preside che è intervenuto e, a quel punto, il professore ha esploso il colpo. Non è chiaro quale arma sia stata usata. La polizia è intervenuta in maniera tempestiva e l'istituto è stato evacuato. Dopo 30-45 minuti, gli agenti hanno convinto il docente a consegnarsi.L'episodio, a due settimane dalla strage costata la vita a 17 persone in un liceo della Florida, si è verificato mentre il presidente Donald Trump propone di armare alcuni insegnanti per garantire sicurezza nelle scuole. La questione è particolarmente sentita in Florida, dove - nonostante l'opposizione del governatore Rick Scott - deputati e senatori dello stato sono al lavoro per varare la legge che istituirebbe la figura dello 'school marshal'.Intanto sui social media si scatena nuovamente la polemica contro la proposta di Trump, non senza un po' di sarcasmo e ironia: "Davvero li vogliamo armare??", si legge in più di un tweet. E ancora: "Quando ne armiamo un altro?", "Possiamo smettere di parlare di armare i prof e di portare più armi nelle scuole?".