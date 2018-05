Indiana Usa, sparatoria in una scuola di Indianapolis: due feriti. Fermato un uomo Nella West Middle School di Noblesville

Ennesima sparatoria in una scuola americana, questa volta alla Noblesville Middle School nell'Indiana. La polizia è intervenuta e ha fermato una persona sospetta.Secondo i media americani, due feriti versano in gravi condizioni.L'istituto, alla periferia di Indianapolis, è stato già messo in sicurezza e sono stati fatti uscire tutti gli studenti