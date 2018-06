Le primarie Usa, super Tuesday: occhi puntati sulla California I democratici puntano a conquistare a novembre i 23 seggi necessari per una rimonta al Congresso. Prima donna nativa candidata al Congresso in New Mexico

Proiezioni ⁦@CNN⁩ confermano che la corsa per Governatore della California nelle elezioni di novembre sarà tra il democratico #GavinNewsom e- con alta probabilità- e il l’uomo d’affari repubblicano #JohnCox ⁦@RaiNews⁩ ⁦@AntDiBella⁩https://t.co/kalb4U1mAQ — Valentina Martelli (@ValentinaInLA) 6 giugno 2018

New Mexico's Deb Haaland likely to be first Native American congresswoman https://t.co/OZOPO7jDW1 pic.twitter.com/OEFKSW4jYq — CNN (@CNN) 6 giugno 2018

Americani alle urne per le primarie in otto stati in questo "super Tuesday", uno degli appuntamenti elettorali più importanti dell'anno in attesa delle elezioni di metà mandato in programma a novembre.Gli occhi sono puntati sulla California, lo stato più vasto e popoloso con ben 53 distretti elettorali. Un test importante per entrambi i partiti, ma soprattutto per i democratici che allo scoccare della mezzanotte avranno un'idea più chiara circa le reali possibilità di conquistare i 23 seggi necessari per una rimonta al Congresso.Si vota in Montana, Alabama, Iowa, Mississippi, New Jersey, New Mexico, South Dakota e California. Sono 85 le sfide per una nomination alla Camera, 5 al Senato, 5 come candidati a governatore, senza contare centinaia di altre nomination per le amministrazioni statali e locali.I primi risultati arrivano da New Jersey dove l'imprenditore del settore farmaceutico Bob Hugin si è aggiudicato la nomination repubblicana per il senato e sfiderà il vincitore democratico Robert Menendez. Intanto dalla contea di Los Angeles, in California, arriva la denuncia di una serie di "errori di stampa" che hanno lasciato fuori dai registri elettorali utilizzati dagli scrutatori i nomi di ben 118.522 votanti creando notevole confusione.Nella tornata di primarie tra i democratici si è confermata la tendenza a favore di candidati donne e delle minoranze. In New Mexico ha vinto la candidatura nel primo distretto Debra Haaland, ex leader locale del partito democratico che ora a novembre potrebbe diventare la prima donna nativa americana eletta al Congresso. "In 230 anni non c'è mai stata una nativa americana al Congresso, non mi sono mai immaginata in quel ramo del nostro governo" ha detto Haaland che ha iniziato a fare politica nel 2008 lavorando come volontaria della campagna di Barack Obama in New Mexico, diventato poi funzionaria locale del partito. Nel 2014 si era candidata come vice governatore ma è stata sconfitta.Anche in Iowa, che al momento ha tutti rappresentanti maschi al Congresso, due donne hanno ottenuto la candidatura in distretti che i democratici sperano di strappare ai repubblicani alle elezioni di mid term.