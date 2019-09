Usa, voto in Carolina del Nord: vince repubblicano Bishop Trump: grande notte per il partito repubblicano

Il candidato sostenuto dal presidente Donald Trump, il repubblicano Dan Bishop, ha vinto di misura la speciale elezione nel nono distretto della Carolina del Nord per un seggio alla Camera dei Rappresentanti Usa. Bishop ha avuto la meglio sul candidato democratico Dan McCready, secondo le proiezioni dei media Usa. "Grande notte per il partito repubblicano, complimenti a tutti". Cosi' il presidente Donald Trump ha esultato per la vittoria dei candidati repubblicani. Il verdetto dell'urna, che pure non altera l'equilibrio della Camera saldamente nelle mani dei democratici, rappresenta un primo test superato con successo da Trump in vista delle presidenziali del 2020.