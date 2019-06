A 39 anni si chiede ancora verità e giustizia Ustica: "Mattarella, costante impegno per affermare la verità" Il Presidente Mattarella, nell'anniversario della tragedia di Ustica, si rivolge ancora ai familiari delle 81 vittime e conferma l'impegno per la ricostruzione univoca della vicenda. Proprio i parenti delle vittime chiedono finalmente di sapere chi sganciò il missile che ha abbattuto il DC9 dell'Itavia il 27 giugno di 39 anni fa.

Condividi

"Trentanove anni dopo, la ferita di Ustica richiama, ancora una volta, il Paese a un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle 81 vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite. E' una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza della nostra comunità nazionale. In questa giornata rinnovo la partecipazione della Repubblica al dolore comune e confermo il costante impegno per la ricostruzione univoca delle circostanze in cui persero la vita tanti nostri concittadini. Devono guidarci in questo l'affermazione delle ragioni della verità e dello stato di diritto e il riconoscimento della professionalità di donne e uomini che hanno operato in questa direzione". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, nell'anniversario della strage.Era il 27 giugno 1980, parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le 20.08, due ore dopo l’orario previsto. L’arrivo è programmato per le 21.15. Non ci sono problemi: il DC 9 viaggia regolarmente, con a bordo 81 persone, 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i due e i dodici anni, due bambini di età inferiore ai 24 mesi e 4 uomini d’equipaggio. Durante il volo non è segnalato nessun problema, ma poco prima delle 21 del DC 9 si perdono le tracce radar. La mattina dopo tutti i giornali riportano notizie della tragedia e si cominciano anche a fare le prime ipotesi sulle cause del disastro. A far cadere l'aereo di linea dell'Itavia, ormai è acclarato, fu un missile sganciato durante uno scontro aereo, una vera e propria battaglia tra velivoli militari di diversi paesi: Francia, Stati Uniti e Libia. Quello che finalmente si sa, dopo 39 anni dalla Strage di Ustica, è che nel cielo italiano si stava svolgendo una guerra segreta, invece quello su cui mai si è riuscito a fare chiarezza, a causa di depistaggi, segreti di Stato e false dichiarazioni, è su chi abbia sganciato materialmente il missile che ha abbattuto l'aereo. Era un missile francese, americano o libico?I familiari delle vittime oggi più che mai chiedono ancora giustizia e verità. Questa mattina, in occasione del 39^ anniversario della strage di Ustica, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, incontra l'Associazione familiari vittime della strage per chiedere ancora una volta a chi detiene documenti utili per comprendere la verità di renderli pubblici.Rai News 24 invece seguirà in diretta le celebrazioni che si svolgeranno a Bologna.