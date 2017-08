Code in A1 e A14 Vacanze. Al via il primo grande esodo, giornata da 'bollino nero' Code e rallentamenti da Nord a Sud. Per agevolare gli spostamenti è in atto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t fino alle ore 22 di oggi. 3,5 milioni si spostano in treno

Al via il primo grande esodo di agosto. Per decine di migliaia di italiani è arrivata l'ora di raggiungere le località scelte per trascorrere qualche giorno di riposo e oggi è una giornata di grande criticità, con traffico molto intenso, segnato con il bollino nero. Per agevolare gli spostamenti è in atto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t fino alle ore 22 di oggi.Ma vediamo quali sono i tratti maggiormente congestionati della nostra rete autostradale:- in direzione sud: coda tra Modena Nord e bivio A1/A22, code a tratti tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Terre di Canossa e Bologna e tra Arezzo e Chiusi.code a tratti tra Brescia Ovest e bivio A4/A21 e tra Brescia Ovest e Peschiera.coda tra Lago di Como e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera.: traffico rallentato in direzione sud tra Bologna ed Imola a causa di piccoli incidenti.code tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud e tra Cattolica e Fano, code a tratti tra Ancona Nord e Loreto e tra Civitanova Marche e Giulianova.code tra allacciamento A1 e Carpi in direzione sud;traffico molto rallentato con code a tratti tra Nogarole Rocca e Rovereto Nord in direzione nord.E ancora:: traffico molto intenso con code a tratti tra Meolo Roncade e San Giorgio di Nogaro. Coda di 1 km in uscita alla barriera di Trieste Lisert.: coda di 2 km tra Belluno e bivio A27/SS 51.traffico rallentato tra Gradisca e l'autoporto di Gorizia.coda di 4 km tra Genova Nervi e Rapallo per incidente, coda in uscita alla barriera di Barriera di Rosignano e code a tratti tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo.: coda per traffico intenso in direzione sud per immettersi sulla A10 in direzione Ventimiglia.: coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa del traffico intenso.: sempre in direzione sud, coda di 9 km tra Fabro e Attigliano e coda tra bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone.code alla barriera di Mercato San Severino in uscita verso la A2.: traffico molto intenso tra Salerno e Lagonegro in direzione sud, con code tra Polla e l'area di servizio di Sala Consilina.Il Dipartimento della Protezione Civile informa che nella giornata di oggi, sabato 5 agosto è previsto tempo stabile ovunque, ad eccezione di isolate precipitazioni pomeridiane, a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini. Le temperature saranno molto elevate su gran parte del Paese.Per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e seg. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas e' possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione VAI (ViabilitàAnas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it .Gli utenti hanno poi a disposizione il numero 800.841.148 "Pronto Anas" per informazioni sull'intera rete Anas. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole Societa' Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it/estate2017.htm.Fine settimana di grande movimento sui treni e nelle stazioni italiane. Nel primo weekend di agosto circa 3,5 milioni di passeggeri sceglieranno di spostarsi con il Gruppo FS Italiane, sui treni ma anche con i bus: saranno 630mila le persone che viaggeranno con le Frecce e gli InterCity di Trenitalia, oltre 2 milioni quelli che tra venerdì e domenica saliranno sui treni regionali di Trenitalia, anche per raggiungere mete balneari e turistiche. A questi si aggiungono gli oltre 800mila clienti di Busitalia che si sposteranno in ambito urbano, metropolitano e sulla lunga percorrenza. Le principali mete sono le città d'arte (Roma, Firenze, Venezia e Napoli), ma flussi consistenti si prevedono anche verso la Riviera Romagnola, la Puglia e il Trentino Alto Adige. Inoltre, sulle fermate aggiunte per l'estate, si sono registrate gia' oltre 50mila prenotazioni (circa +6% vs 2016).