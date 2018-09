La decisione Vaccini, Grillo: rimarrà l'obbligo solo per il morbillo, non per l'esavalente Il ministro della Salute: "Non siamo contro i vaccini, ma usiamo l'obbligo solo dove necessario". Zingaretti: nel Lazio manteniamo l'obbligatorietà per tutti i vaccini

"Noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin e il nostro obiettivo è superarlo. Ma non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli ma vogliamo che lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera intelligente e solo dove e' necessario come si fa anche in altri Paesi. Ad esempio è necessario l'obbligo sul morbillo, mentre non lo è per l'esavalente, per il quale credo sia sufficiente la raccomandazione". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo.A parere del ministro sugli altri vaccini, anche obbligatori prima del decreto Lorenzin ma 'in forma leggera' è "possibile tornare a un pre-Lorenzin, mantenendo però alta l'attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese".Secondo gli ultimi dati, infatti, l'Italia è tra i Paesi europei con il tasso piu' preoccupante di incidenza del morbillo. L'allarme lanciato in agosto dall'Oms, e condiviso dal ministro Grillo, trova conferma negli ultimi dati forniti dal ministero: nel primo semestre del 2018 si contano gia' 2.029 casi di infezione. Sono solo sette gli Stati europei ad aver superato i mille casi. Un dato eloquente, ma anche incoraggiante rispetto al boom dell'anno scorso, quando da gennaio a luglio si contarono addirittura 4.080 infezioni. Finora l'89,4% dei casi si è verificato in 7 Regioni: Sicilia (1.066), Lazio (204), Calabria (144), Lombardia (131), Campania (128), Emilia Romagna (77) e Toscana (64). La Regione Sicilia ha riportato l'incidenza piu' elevata (422 casi per milione di abitanti). Sono stati segnalati 4 decessi che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Nel 91,3% dei casi chi si è preso il morbillo era non vaccinato al momento del contagio, mentre il 5,4% aveva effettuato una sola dose. E che il morbillo non sia uno scherzo lo conferma il fatto che quasi metà dei malati, il 48,9%, ha sviluppato almeno una complicanza; il 59,5% dei casi totali è stato ricoverato. Infine sono stati segnalati 87 casi tra operatori sanitari, di cui 41 complicati (47,1%)."Nel Lazio manteniamo l'obbligo su tutte le vaccinazioni, prima di tutto vengono i bambini ed il diritto alla salute. Basta con le parole che disorientano le famiglie". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.