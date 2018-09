Lungo post sui social network Vaccini, il ministro Grillo: "Depositato Ddl per superare decreto Lorenzin"

Giulia Grillo (LaPresse)

Condividi

"In Parlamento è stato depositato un disegno di legge per superare l'insufficiente impostazione del decreto Lorenzin, che focalizzandosi unicamente sull'obbligo ha prodotto una guerra di religione sulle politiche vaccinali".In un lungo post sui social network in cui fa un bilancio dei primi 100 giorni al governo, il ministro della Salute, Giulia Grillo, parla anche dei vaccini."Per noi è importante la salute di tutti i cittadini, a partire dai più fragili, per questo promuoveremo una legge quadro in materia di vaccini - dichiara - moderna e in linea con i principi dettati dall'Oms. Una legge che supera la situazione emergenziale del decreto Lorenzin e si fonda sui principi di informazione ed educazione alle vaccinazioni, in tutte le età, non limitandosi alla coercizione".Il ministro ricorda poi che il suo dicastero ha "attivato un tavolo di esperti indipendenti (Nitag) che scriverà il nuovo Piano Nazionale di prevenzione vaccinale e già approvato il decreto per l'implementazione dell'Anagrafe vaccinale nazionale, che metterà insieme i dati sulle vaccinazioni, e che era atteso da oltre un anno".