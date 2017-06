Iss: Epidemiologia dimostra rischi del morbillo Vaccini. Ricciardi: obbligo fino a 6 anni. Dopo nessuna esclusione da scuola, ma sanzioni Il presidente dell'Istituto superiore di sanità - al Festival dell'Economia di Trento - illustra alcuni passaggi del decreto. E ricorda che "vaccinare è l'atto più amorevole per proteggere i propri cari"

Parents of children aged 0-6 years who do not vaccinate their sons will be fined up to 7,500 Euro per son - says @WRicciardi @economicsfest pic.twitter.com/1j9GtttUvN — Festival Economia (@economicsfest) 3 giugno 2017

Ricciardi:”Vaccinare? E’ l’atto più amorevole per proteggere i propri cari” pic.twitter.com/WOR5Y4N9qj — Festival Economia (@economicsfest) 3 giugno 2017

"L'obbligo assoluto sarà da 0 a 6 anni. L'obbligo con sanzione ai genitori sarà per quelli dai 6 ai 12 anni. Il risultato della non vaccinazione non sarà l'esclusione dalla scuola, ma la sanzione ai genitori. Questo l'ha voluto fortemente il ministro". Lo ha spiegato il presidente dell'Iss, Walter Ricciardi, al Festival dell'economia di Trento, a proposito del decreto sui vaccini. "Le multe - ha aggiunto - arrivano a 7.500 l'anno per figlio. I presidi devono inoltre segnalare all'Asl la presenza di un genitore che insiste nel non vaccinare e l'Asl deve segnalarlo al Tribunale dei minori". "Il decreto - ha chiuso - non lo posso anticipare. Contiene dei principi generali: come noto, ci saranno dodici vaccinazioni e per l'iscrizione ad asilo e materna serve la dimostrazione delle vaccinazioni. Si sta cercando di fare tutto il possibile per facilitare le procedure nelle regioni"."L'epidemiologia è infallibile: ogni otto casi di morbillo c'è la possibilità di un caso di otite, ogni 20 casi si può verificare un caso di polmonite, ogni 1.500 di encefalite, ogni 3.000 casi un morto", ha sottolineato Ricciardi citando i dati dei decessi per morbillo in una serie di Paesi europei. Ha enumerato poi una serie di false motivazioni degli antivaccinisti diffuse sul web: da "le malattie si sono eliminate da sole" alle "molte celebrità contro i vaccini". Esempio citato quello del governatore della California Brown, "tacciato di essere fascista per avere imposto l'obbligo vaccinale. Brown che ha liberalizzato la marijuana per uso ricreativo, ma ha imposto la vaccinazione obbligatoria dopo che il figlio malato di un amico è morto di morbillo"."Ci sono già adesso le leggi possibili per renderla obbligatorio per regolamento". Così il presidente dell'Iss sulla vaccinazione degli operatori sanitari. "La legge dice - ha spiegato Ricciardi - che vanno messe in atto tutte le strategie per la loro sicurezza e per quella del paziente. Il problema è che non viene fatto. Nella circolare ci saranno richiami all'attuazione, che è nelle mani delle Regioni. Ce ne sono alcune che stanno giàò organizzandosi"."Anch'io ho ricevuto minacce, anche se non l'ho pubblicizzato" - ha infine spiegato Ricciardi rispondendo a una domanda dell'intervistatore, Giuliano Giubilei, sulle bombe carta trovate esplose all'indirizzo della ministra Lorenzin e delle minacce al medico Roberto Burioni.Ricciardi è anche intervenuto sulle manifestazioni antivaccini organizzate oggi in diverse città italiane:"Dispiace. Credo che siano manifestazioni assolutamente legittime, frutto del fatto che la gente si occupa della questione, e questo è bellissimo, però sono profondamente sbagliate. Perché non sono un modo di rispondere ai requisiti di urgenza ed emergenza che abbiamo".