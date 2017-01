Val di Fiemme, sciatore muore in pista dopo caduta

Condividi

Uno sciatore è morto in seguito ad una caduta su una pista a Bellamonte, in val di Fiemme, in provincia di Trento. Vano è stato l'intervento dell'elicottero del 118 con il rianimatore: lo sciatore, di cui non sono note ancora le generalità, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. Accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati avviati dai poliziotti del Centro di addestramento alpino di Moena.La vittima dell'incidente sugli sci di stamattina in Trentino è Irvano Stombelli, un ingegnere di 27 anni che viveva a Vailate (Cremona) con i genitori e due fratelli. Il ventisettenne in vacanza con il gruppo dell'oratorio del paese e stava sciando da solo sulla 'Zirmes', sul versante di Bellamonte dell'area sciistica Alpe Lusia in Trentino. Indossava il caschetto protettivo, non obbligatorio per chi ha più di 14 anni, ma consigliato. Secondo quanto riportato dalla polizia di Moena, il giovane nella caduta ha battuto la testa contro un albero e il violento impatto ha rotto il caschetto. Per rimediare alla totale assenza di neve di questo periodo, le piste vengono rese sciabili degli impianti d'innevamento artificiale. Ai lati della Zirmes, come in tutti gli altri tracciati del comprensorio, in questi giorni sono solo terra e sassi. La pista è adatta anche ai principianti. L'allarme è stato dato da una sciatrice scesa poco dopo: ha notato il corpo esanime e ha chiamato i soccorsi. Sullo stesso tracciato, a poca distanza dal punto dove il cremasco era caduto, c'erano dei militari della Guardia di finanza, che hanno prestato i primi soccorsi. Per 40 minuti è stato praticato il massaggio cardiaco al giovane, ma senza esito