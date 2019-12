​Valanga Val Senales, cinque indagati e pista sequestrata

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla valanga che sabato scorso ha investito alcuni sciatori sulla pista 'Teufelsegg' in Val Senales provocando la morte di tre di essi, tra cui due minorenni.Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo e disastro colposo derivante da valanga, fa sapere il procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante.Ieri durante un volo di ricognizione con successivo sopralluogo sono stati documentati, anche fotograficamente, la dimensione della valanga ed i relativi punti di distacco. La pista in questione è stata sottoposta a sequestro probatorio. Questo pomeriggio la Procura ha incaricato un consulente esperto in valanghe per ricostruire la dinamica del sinistro. Inoltre, la Procura ha rilasciato i nulla osta per il seppellimento delle vittime.