Alpi svizzere: valanga uccide uno sciatore, un altro ferito

di Tiziana Di Giovannandrea Il gruppo di sciatori si avventura in un'escursione senza guida in un vallone ripido e poco battuto sulle Alpi svizzere, la Comba de Malaluy. Una slavina li travolge tutti. Uno muore, un altro rimane ferito e due, inizialmente ritenuti travolti, illesi.Il fatto è accaduto sulle Alpi Svizzere sopra Cloches d'Arpettes, tra il comune di Bovernier e Orsières, nel Canton Vallese, a 2.800 metri di altezza.La Polizia cantonale, per come riporta il giornale Le Nouvelliste, ha reso noto che l'escursionista deceduto aveva 37 anni e risiedeva nel Vallese. Anche il ferito è un vallesano di 35 anni che vive a Friburgo. Gli altri due escursionisti coinvolti nella slavina sono anche loro vallesani di età compresa tra 47 e 48 anni. Tutti erano dotati di DVA (Avalanche Victim Detectors).Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso che hanno trovato lo sciatore deceduto sotto 1 metro e mezzo di neve. Non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il ferito è stato trasporto con un elicottero in ospedale.Delle due persone incolumi, una si è messa in salvo da sola, l'altra è stata soccorsa dagli operatori accorsi sul luogo della valanga. A quanto pare sono entrambe in buone condizioni.Nella zona sono stati impiegati quattro elicotteri per le ricerche ed i soccorsi.