Tragedia in Abruzzo Valanga Hotel Rigopiano: individuati dieci sopravvissuti. Nel pomeriggio estratti tre bambini Vigili del fuoco: nel pomeriggio estratti 3 bambini vivi, tra cui la figlia di Parete, Ludovica. Stanno bene. Altre cinque le persone ancora da recuperare che sono in contatto con i soccorritori sotto le macerie dell'hotel Rigopiano

Al momento sono 5 le persone estratte dalle macerie e dalla neve dell'hotel Rigopiano di Farindola, una donna e 4 bambini, mentre altre 5 persone sono state individuate ma sono ancora da estrarre". Lo dice il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante un punto stampa presso la Di.Coma.C. di Rieti sullo stato dell'emergenza. Attualmente Curcio parla di due vittime ufficiali per Rigopiano.



In mattinata il primo salvataggio

Dopo una notte di ricerche in condizioni estreme, nel corso della mattinata, attorno alle 11, i soccorritori hanno rintracciato sei superstiti sotto le macerie dell'Hotel Rigopiano. Due sono stati estratti stamane: una donna ed un bambino . La donna è la moglie del primo superstite, Giampiero Parete, e quando è stata estratta con il figlio dalle macerie ha chiesto di cercare la figlia. Figlia che è stata estratta attorno alle 19:30.



Nel pomeriggio estratti 3 bambini

Ludovica, la figlia del cuoco Giampiero Parete faceva parte del gruppo di tre bambini ritrovati nel pomeriggio. I soccorritori, infatti, dopo aver individuato e raggiunto una settima persona sotto le macerie, nel pomeriggio sono entrati in contatto e hanno parlato con altre tre persone, e alla fine sono riusciti ad estrarre questi ultimi vivi dalle macerie: si trattava di tre bambini, tra cui Ludovica. I vigili sono riusciti nell'operazione di salvataggio e la notizia si è appresa attorno alle 18.30. Anche Edoardo Di Carlo è stato estratto nel pomeriggio. I genitori del piccolo risultano però al momento ancora dispersi.



Slavina su hotel: in tutto 10 individuati, 5 estratti

La situazione complessiva è di dieci persone individuate. Cinque estratte, di cui due in ospedale. Cinque individuate e sotto le macerie, ma vive e in contatto costante con i soccorritori.



Tutti i feriti a Pescara, L'Aquila in allerta

È stato deciso di trasferire i feriti di Farindola all'ospedale di Pescara, designato come presidio di riferimento. L'ospedale dell'Aquila resta però allertato, con due posti letto pronti in rianimazione, e diventa quindi struttura di seconda opzione. Tutto lo staff ospedaliero aquilano, in ogni caso, è mobilitato nel caso di eventuale arrivo di feriti. Le persone intrappolate sotto la neve vengono ora trasferite a Pescara con mezzi elisoccorso del 118 dell' Aquila e della Guardia Costiera.



I medici: "I ricoverati stanno bene, salvi grazie agli abiti pesanti"

"Le condizioni fortunate che hanno permesso ai superstiti di restare vivi sono state l'avere a disposizione abbigliamento pesante, da neve, e il poter restare in zone comunque chiuse nonostante i danni alla struttura, dunque non all'aperto. Cio' ha permesso che non si raffreddassero troppo". Lo hanno detto i medici dell'ospedale di Pescara, in un punto stampa sulle condizioni mediche dei primi superstiti dell'Hotel Rigopiano trasferiti presso il nosocomio.



La famiglia Parete si è salvata

È stato dimesso dall'ospedale di Pescara Giampiero Parete, ha riabbracciato la moglie e il figlio, che sono sotto osservazione nel reparto di Rianimazione. Il 38enne ora è insieme a loro e tutti attendono di vedere Ludovica, l'ultima recuperata. La moglie, Adriana, mostrando una gioia immensa e una grande commozione, ha detto: "Non ci credevamo più, non ci speravamo più".



Gentiloni: commossi continuiamo a sperare

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha dichiarato al Tg1 che le immagini dei salvataggi commuovono e fanno continuare a sperare noi ma soprattutto le famiglie che sono in attesa a Penne. Pensando alle vittime, il premier aggiunge: "È il momento per stringerci alle famiglie colpite nei loro affetti e ringraziare le migliaia di persone che stanno lavorando ai soccorsi in tutte le aree colpite".



Galantino: gioia su superstiti, Papa informato

"Non possiamo non godere di questa bella notizia anche se rimane l'amarezza per quanto accaduto. Speriamo che si vada avanti con l'impegno di tutti, che nessuno sta lesinando, e che si possa venire a capo di una situazione che renda più vivibili quelle terre, dove si sono accanite una serie di congiunture veramente difficili". Così monsignor Nunzio Galantino, segretario Cei, al Sir sui dieci sopravvissuti dell'Hotel Rigopiano. "Come Chiesa ci siamo e speriamo che assieme agli altri si possa far bene. Anche il Papa è informato, sicuramente l'avrà saputo".

Messaggio di speranza dell’arcivescovo Valentinetti

L'arcivescovo di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti ringrazia i soccorritori e dice: “Prego e chiedo preghiere per le vittime della slavina, per i loro famigliari, per i dispersi, per i soccorritori, per i volontari e per tutti quelli che si prodigano ad aiutare chi, in questo momento, è in difficolta'". È giusto notare come, in queste situazioni si attivino reti amicali e famigliari di aiuto reciproco che riempiono di carità la nostra fragile umanità". Un messaggio di speranza da monsignor Valentinetti: "Avere speranza vuol dire saper porgere lo sguardo sulle situazioni positive - seppur minori delle disgrazie – che si realizzano anche nei momenti più bui”.