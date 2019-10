Campania, cadavere di un neonato in casa: indagini sulla madre

Il cadavere di un neonato è stato ritrovato, all'alba di oggi, in un'abitazione di Vallo della Lucania, nel Salernitano. Il corpicino senza vita era parzialmente nascosto vicino a un armadio. Il bimbo era figlio di una donna moldava che avrebbe partorito, in casa, nelle scorse ore. La donna è ora ricoverata all'ospedale 'San Luca' di Vallo della Lucania, mentre la salma del piccolo è stata trasportata nella sala mortuaria del nosocomio. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti e hanno già informato la procura vallese. I pm, probabilmente, nelle prossime ore, disporranno l'esame autoptico per comprendere le cause della morte e per cercare di ricostruire quanto accaduto.