"Temiamo la vendetta dell'Isis". Rafforzate le misure antiterrorismo Parla Maurizio Vallone, capo del servizio controllo del territorio del Dipartimento della Pubblica sicurezza

Oltre 1.800 uomini e 400 macchine in più al giorno per una spesa che supera i 100 milioni di euro al mese. L'Italia rimodula il dispositivo antiterrorismo dopo l'uccisione a Milano dell'attentatore di Berlino Anis Amri. E "blinda" le manifestazioni pubbliche, i concerti, gli eventi per le festività che potrebbero trasformarsi in bersaglio per una vendetta che ormai nessuno si sente di escludere."E' la prima volta che un terrorista viene ucciso in Italia e sicuramente una divisa è diventata bersaglio privilegiato - afferma, in una intervista al Corriere della Sera, Maurizio Vallone, capo del servizio controllo del territorio del Dipartimento della Pubblica sicurezza -. Non dimentichiamo che anche in Francia sono stati uccisi due poliziotti. Noi siamo la vetrina dello Stato", "dobbiamo essere particolarmente attenti, prendere tutte le iniziative possibili di autotutela. Non è un caso se le circolari del prefetto Gabrielli riguardano anche le modalità di intervento per il personale fuori servizio". E spiega che le modalità di controllo diverse per ogni città, annunciate dal ministro Minniti dopo l'attentato di Berlino, "sono entrate in vigore immediatamente, come dimostra proprio quanto accaduto a Milano: attualmente la priorità è il controllo delle persone sospette e la protezione degli eventi". Inoltre conferma che si teme "l'emulazione di quanto accaduto in Germania. La vendetta dei fondamentalisti in un posto affollato".