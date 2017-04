Per un valore di 10 milioni Roma, evasione fiscale: sequestrati ristoranti a noto imprenditore campano Tra i locali sequestrati il Varsi Bistrot, Frankie's Grill a via Veneto, "Augustea" di Viale Trastevere

Immobili, autoveicoli, preziosi, beni aziendali e partecipazioni societarie per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ad un imprenditore campano, da anni residente nella capitale.Sigilli a ristoranti, gelaterie e pizzerie nel pieno centro della città sono scattati con l'operazione 'Boccone amaro' nei confronti di Francesco Varsi al quale sono state contestate "numerose e sistematiche condotte delittuose di evasione fiscale, perpetrate attraverso il complesso reticolo societario oggi in sequestro", spiega una nota della Gdf.Varsi sarebbe un imprenditore "specializzato" nel delinquere nel settore tributario. E' stato più volte condannato, nell'ampio arco temporale che va dal 1966 al 2011, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, minaccia, emissione di assegni a vuoto, lesioni personali, furto e rapina.Varsi - secondo gli inquirenti - è risultato gestore in modo diretto o meno, di 8 compagini societarie, "formalmente intestate ai familiari e ad un'ulteriore persona giuridica, a sua volta titolare dei pacchetti societari di altre società, anche allo scopo di occultare i proventi milionari di numerosi reati fiscali".A Varsi sono stati sequestrati in particolare: capitale sociale, quote societarie ed interi patrimoni aziendali di 8 società operanti nel settore della ristorazione in genere (ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie); quote societarie di 1 società, con sede a Roma, operante nel settore dell'enologia, con annessa somministrazione; 19 unità immobiliari, tra fabbricati e terreni, site nei comuni di Roma ed Ardea (RM); 13 auto-motoveicoli; conti correnti e titoli; preziosi (orologi di valore, gioielli, ecc.): per un valore complessivo di stima pari a circa 10 milioni di euro.Tra gli esercizi commerciali oggetto del provvedimento emergono, per importanza economica e notorietà, tra gli altri: il ristorante "Varsi bistrot" di via della Conciliazione ( stroncato su Tripadvisor ) il ristorante "Frankie's Grill" di via Veneto; i ristoranti "La Scuderia" e "La Piazzetta del Quirinale" (già "Al presidente"), ubicati in prossimità della nota Fontana di Trevi; il ristorante "Augustea" di viale di Trastevere; una lussuosa villa (con annessi terreni) in zona San Polo dei Cavalieri (Rm). Tutti i beni saranno gestiti da un pool di amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Roma.