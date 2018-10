'Paolo VI speso vita per Vangelo e Romero non ebbe paura' Vaticano. Papa: "Paolo VI e Romero sono Santi" Con Paolo VI e Mons. Romero sono stati proclamati Santi: Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Presenti alla solenne cerimonia le delegazioni ufficiali tra cui quella italiana guidata da Mattarella e quella spagnola guidata dalla Regina Madre Sofia, ma ci sono anche i presidente di EL Salvador, Cile e Panama e il ministro degli esteri francesi. Il Santo Padre nell'omelia: 'Dove si mettono al centro i soldi, non c'è posto per Dio e uomini'.

Il mondo ha bisogno di santi e tutti noi, senza eccezioni, siamo chiamati alla santità. Non abbiamo paura! — Papa Francesco (@Pontifex_it) 14 ottobre 2018

"Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio "li iscriviamo nell'Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa siano devotamente onorati tra i Santi". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando la formula di canonizzazione. "Ad onore della Santissima Trinità - ha detto con voce solenne - per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell'Episcopato, dichiariamo Santi i Beati"."Paolo VI ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri". Con queste parole Papa Francesco ha reso onore a San Paolo VI - anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modoappassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione: la vocazione universale alla santità. Non alle mezze misure, ma alla santità"."E' bello - ha poi aggiunto il Papa - che insieme a lui e agli altri santi e sante odierni ci sia monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli. Lo stesso possiamo dire di Francesco Spinelli, di Vincenzo Romano, di Maria Caterina Kasper, di Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e anche del nostro ragazzo napoletano Nunzio Sulprizio, il santo giovane che ha saputo incontrare Gesù nell'offerta di se stesso. Tutti questi santi, in diversi contesti, hanno tradotto con la vita la Parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti a imitare i loro esempi".Il Santo Padre impugnando la croce astile di Paolo VI e indossando le sue vesti liturgiche, con però il cingolo macchiato di sangue di monsignor Oscar Arnulfo Romero macchiato del suo sangue il giorno dell'uccisione, ha fatto ingresso in piazza San Pietro attraversando la Basilica di San Pietro fino a raggiungere il sagrato dove avevano già preso posto i 267 padri sinodali concelebranti e le delegazioni ufficiali tra cui quella italiana guidata da Mattarella e quella spagnola guidata dalla Regina Madre Sofia, ma ci sono anche i presidente di EL Salvador, Cile e Panama e il ministro degli esteri francesi.Con la lettura della petizione da parte del cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione dei santi, ha poi avuto inizio il rito della canonizzazione dei beati Paolo VI (Giovanni Battista Montini) (1897-1978), Sommo Pontefice; O'scar Arnulfo Romero Galda'mez (1917-1980), arcivescovo di San Salvador, martire; Francesco Spinelli (1853- 1913), sacerdote diocesano, fondatore dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento; Vincenzo Romano (1751-1831) sacerdote diocesano; Maria Caterina Kasper (1820-1898), Vergine, fondatrice dell'Istituto delle Povere Ancelle di Gesu' Cristo; Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesu' (1889-1943), Vergine, fondatrice della Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia; Nunzio Sulprizio (1817-1836), laico."Dove si mettono al centro i soldi, non c'è posto per Dio e non c'è posto neanche per l'uomo". E' il monito di Papa Francesco, nell'omelia della messa di canonizzazione di Paolo VI, Oscar Romero e altri cinque beati in piazza San Pietro.Cristo, ricorda il Pontefice, "non fa teorie su povertà e ricchezza, ma va diretto alla vita. Ti chiede di lasciare quello che appesantisce il cuore, di svuotarti di beni per fare posto a Dio, unico bene. Non si può seguire veramente Gesù quando si è zavorrati dalle cose. Perché, se il cuore è affollato di beni, non ci sarà spazio per il per il Signore che diventerà una cosa tra le altre". Per questo, "la ricchezza è pericolosa e rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo, no! Il problema è dalla nostra parte: il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare", sottolinea il Papa ricordando come ammoniva San Paolo che "l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali".