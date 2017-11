Una “vedova nera” è stata condannata a morte in Giappone per l’omicidio di 3 mariti

Una giapponese di 70 anni, Chisako Kakehi, è stata condannata alla pena di morte per l’assassinio del marito e di due conviventi, oltre che per il tentato omicidio di un conoscente. I fatti hanno avuto luogo tra il 2007 e il 2013.La difesa, adducendo la demenza senile della donna, ha cercato di convincere la corte che al momento degli omicidi era incapace di intendere e volere. La corte invece ha ritenuto che c’era un’aggravante: la donna ha agito per motivi venali, essendo assetata di denaro.La donna ha avvelenato prima il marito, il 75enne Isao e, successivamente, uno dopo l’altro, i suoi conviventi Masanori Honda, 71 anni, e Minoru Hioki, 75, attentando infine alla vita del conoscente Toshiaki Suehiro, di 79 anni. A tutte le vittime, la donna ha messo del cianuro nelle bevande.Complessivamente la donna ha avuto relazioni con più di 10 uomini ricchi e anziani, ereditando oltre 1 miliardo di yen (circa 9 milioni di dollari). Tuttavia la sua fortuna è andata in fumo dopo operazioni azzardate in borsa.Allora, indebitata fino al collo, ha deciso di passare a modi spicci e sbrigativi per mettere le mani sui soldi di marito e conviventi, eliminandoli fisicamente.