Velista disperso nell'oceano Indiano, sarà soccorso da una nave francese

Abilash Tomy, il navigatore solitario indiano alla deriva a duemila miglia marine dalle coste australiane, potrebbe essere presto soccorso da una nave francese. Lo ha annunciato la Marina Australiana spiegando che le operazioni potrebbero essere complicate perché il velista è ferito e la sua imbarcazione è gravemente danneggiata."Sara una situazione molto difficile", ha detto ai giornalisti l'ufficiale di Marina Phil Gaden. "La barca si trova nella zona di 'search and rescue' australiana a 3.500 chilometri dalla costa di Perth e a 3.000 chilometri dall'isola francese di Reunion. E' una delle zone più remote della terra", ha aggiunto spiegando che i soccorritori sono in contatto con Abilash attraverso messaggi ma le batterie sui due apparecchi che usa si stanno scaricando. Il piano dei soccorritori francesi è di portarlo sull'isola di Amsterdam, 100 chilometri a nord, dove c'è un piccolo ospedale per il primo soccorso.Il velista, 39 anni, stava partecipando alla Golden Globe, il giro del mondo in solitaria, ed era in mare dal primo di luglio: aveva già navigato per 10.500 miglia e si trovava in terza posizione sui diciotto concorrenti partiti dalle coste francesi quando, venerdì scorso, una tempesta particolarmente violenta, che si è addensata nell'Oceano indiano, ha spezzato l'albero maestro della sua barca, replica perfetta della Suhaili, il mitico dieci metri, con cui Robin Knox-Johnston vinse la prima edizione della gara, nel 1968.Altri 11 velisti sono ancora in gara, essendo riusciti a evitare la tempesta, mentre un irlandese Gregor McGuckin, anch'egli finito nell'area di maltempo, è riuscito a riparare la propria imbarcazione e sta tentando di raggiungere Tomy, distante circa 150 chilometri.La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, circa 30.000 le miglia da percorrere, e i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, ad eccezione delle comunicazioni satellitari.