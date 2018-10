Auto, vendite in caduta rispetto al 2017. Giù anche Fca

Nel mese di settembre nell'Europa dei 28 più Efta sono state vendute 1.123.184 auto, con una flessione del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, che ricorda come il calo non sia una sorpresa in quanto l'introduzione dei nuovi test Wltp di omologazione ha fatto crescere in modo eccezionale le vendite in agosto (+31,2%). Da inizio anno le immatricolazioni sono 12.304.711, il 2,3% in pi dell'analogo periodo dell'anno scorso.Il gruppo Fca ha venduto 61.882 auto in Europa nel mese di settembre, con un calo del 31,4% rispetto allo stesso mese del 2017. La quota scende dal 6,2 al 5,5%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono 825.377, lo 0,7% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso con la quota pari al 6,7% (era 6,9%).