Audizione in commissione Banche Veneto Banca, Consob: nel 2013 Bankitalia non ci segnalò problemi Solo nel luglio del 2015 Consob riceve da Bankitalia uno stralcio dell'ispezione del 2013 dove viene indicata la metodologia adottata da Veneto Banca per definire il prezzo delle azioni

Banca d'Italia non segnalò alla Consob "problemi" di Veneto Banca in vista dell'aumento di capitale del 2013 anzi indicò che l'operazione era "strumentale a obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca salvaguardando liquidità e solidità". E’ quanto afferma il dg Consob Angelo Apponi in audizione alla Commissione banche che gli ha chiesto perché non fosse intervenuta nonostante ci fossero segnali di crisi dell'istituto veneto. Anche su Bpvi la Consob non ha ricevuto alcuna informazione sul prezzo delle azioni al termine dell'ispezione condotta nel 2007.Solo nel luglio del 2015 Consob riceve da Bankitalia uno stralcio dell'ispezione del 2013 dove viene indicata la metodologia adottata da Veneto Banca per definire il prezzo delle azioni. Una metodologia che considerava un arco temporale superiore all'orizzonte del piano e presupponeva una crescita dell'utile netto del 30%.