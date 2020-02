Brillamento previsto intorno alle ore 17.30, in mare aperto Venezia. Bomba seconda guerra mondiale, iniziate operazioni di disinnesco Dalle 6 è stata sgomberata l'area di Mestre con la chiusura del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma. Le Forze dell'Ordine e volontari della Protezione civile si stanno occupando dell'assistenza alle persone che devono temporaneamente abbandonare le proprie case

Condividi

Sono iniziate intorno alle 8.30 le operazioni per rimuovere l'ordigno della seconda guerra mondiale - che pesa 500 libbre - a Porto Marghera. Dalle 6 è stata sgomberata l'area di Mestre con la chiusura del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma. Interdetto anche il sorvolo fino alle 12.30 di oggi. Il brillamento è previsto intorno alle ore 17.30, in mare aperto.Le Forze dell'Ordine e circa 160 volontari della Protezione civile si stanno occupando dell'assistenza alle persone - circa 3.500 - che devono temporaneamente abbandonare le proprie case, e svolgono servizio di antisciacallaggio. Entro le 7.30 tutte le abitazioni interessate sono state liberate per consentire l'attività di disinnesco.E' operativo il servizio navetta gratuito dell'Actv per il Palasport Taliercio, punto di raccolta e area per l'ospitalità per gli evacuati. Dalle 7 è stata vietata la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni nell'area di sicurezza, e chiuso il ponte della Libertà, quindi stop a bus e treni.C'è anche la parrocchia di san Giuseppe di Mestre fra le realtà oggetto di evacuazione questa mattina. La chiesa, che sorge al termine di viale San Marco, poco lontano dalla gronda lagunare, si trova infatti nel raggio di 1.800 metri dal punto del disinnesco dell'ordigno. Il parroco ha quindi per tempo avvertito i fedeli che non verranno celebrate le messe programmate alle ore 8.00 e alle 10.00, e diventa utile la celebrazione festiva di stasera.Accogliendo la disponibilità data da Prefettura e Comune, la parrocchia di San Giuseppe ha invece organizzato la celebrazione della messa domenicale alle 9.30 all'interno del Palasport Taliercio, struttura di raccolta della popolazione sfollata. Per la messa vespertina, nessun problema.