M5s per una crocieristica di qualità e dimensioni contenute ​Venezia, grandi navi. Delrio: via dal bacino di san Marco Andranno a Marghera tutte le navi oltre le 55mila tonnellate

Le grandi navi non passeranno più dal canale della Giudecca e dal Bacino di san Marco. Lo ha dettoal termine del ''comitatone' al ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul passaggio delle grandi navi a Venezia. Nell'arco di 3-4 anni andranno a Marghera tutte le navi oltre le 55mila tonnellate di stazza."A regime le grandi navi andranno tutte nel canale nord di Marghera". Il ministro ha spiegato che non ci sono interferenze con il traffico commerciale. "Le due realtà possono coesistere in questa fase transitoria fino a quando il terminal di Marghera sarà attrezzato - ha aggiunto Delrio -. Metteremo in campo una nuova determinazione dell'autorità marittima per disciplinare il traffico temporaneo con nuovi criteri che tengano conto di tutte le variabili architettoniche paesaggistiche ambientali per preservare al massimo la laguna. Continuiamo a studiare ed esplorare la possibilità di sfruttare gli attuali canali perché non se ne scavano di nuovi"."Dopo anni di incertezze – ha sottolineato anche- siamo giunti finalmente a una decisione capace di proiettare Venezia e l'intera laguna nel futuro. La soluzione rappresenta un punto di equilibrio tra tutela ambientale, sviluppo territoriale e attività imprenditoriale". Questo permetterà, aggiunge, "di garantire la salvaguardia della città. Una decisione necessaria, che era ora prendere per dare risposta ad anni di dibattiti, polemiche, battaglie. Tutela e salvaguardia non sono alternative a innovazione e sviluppo". Le risorse di 70 milioni di euro, già stanziate nelle recenti leggi di bilancio, "vengono finalmente sbloccate e assegnate ai comuni titolari - continua Baretta -. La richiesta di estendere la ripartizione a tutti i comuni che fanno parte della gronda lagunare è ragionevole e stimola a reperire nuove risorse"."Finalmente c'è un piano di lavoro per le grandi navi fuori dalla Giudecca e dal bacino di san Marco", ha commentato. Il presidente veneto ha accolto positivamente il voto all'unanimità (contrario solo il sindaco di Chioggia) nel 'comitatone', sottolineando l'importanza sia dal punto di vista turistico per i milioni di passeggeri che visitano Venezia ma anche per l'aspetto economico e del lavoro, per tutti coloro che svolgono attività in questo settore. "La marittima - ha rilevato Zaia - sarà destinata ad accogliere il turismo luxury che porta valore".Ancheha mostrato su Twitter il suo commento favorevole all'accordo.Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, il risultato raggiunto oggi è stato un grande lavoro di squadra. Otto mesi fa - ha spiegato - non c'era via d'uscita, non c'era un programma sul tavolo. Poi dopo verifiche e studi, anche dei dati tecnici, si è arrivati alla soluzione".Arianna Spessotto, Marco da Villa e Emanuele Cozzolino esprimono contrarietà. "La decisione del trasferimento delle grandi navi a ridosso dell'area industriale di Marghera - sostengono - è una scelta sbagliata che danneggerà in maniera irreversibile l'equilibrio morfologico della stessa laguna di Venezia, già profondamente compromesso a causa della permanenza dei giganti del mare all'interno dell'area lagunare".Il ministro Delrio, attaccano i parlamentari, "contraddice se stesso dichiarandosi prima a favore dell'estromissione delle navi dalla laguna per poi ritrattare e sposare l'ipotesi Marghera. Come Movimento 5 stelle - concludono - continueremo a contrastare tutte le ipotesi fin da ora avanzate che sostengono il transito delle navi all'interno della laguna e ribadiamo con forza il nostro sostegno ad una crocieristica di qualità, di dimensioni e cabotaggio contenuti, un settore che può portare grandi benefici sia in termini di indotto che di occupazione".