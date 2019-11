A Venezia l'acqua ha invaso l'atrio della basilica di San Marco Si contano i danni a Matera, Venezia sotto 130 cm d'acqua, emergenza in Calabria e Puglia Italia sotto attacco del maltempo. Colpita in particolare la zona del Metapontino e quella jonica lucana. Allarme in Calabria, Puglia e Sicilia. Il 50% del centro storico di Venezia ormai sott'acqua

Venezia sotto 130 centimetri d'acqua (in mare fino a 140 centimetri sopra il livello della città). Scuole chiuse a Matera, una tromba d'aria vicino Metaponto. Vento fortissimo, fino a 113 chilometri l'ora in Calabria e 170 millimetri di pioggia in 12 ore. Emergenza anche in Puglia, in particolare nel Salento. Allagamenti nel Brindisino, chiusi parchi e cimiteri. E' la sintesi della forte ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia in queste ore.L'acqua alta di stamattina, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco, invasa nell'atrio con 70 centimetri d'acqua. I tecnici della Procuratoria di San Marco temono "danni ai materiali lapidei: mattoni e alle colonne dello storico edificio. E' stato messo in atto un sistema di valvole e di pompe che protegge la basilica fino ad acque alte 80 centimetri, ma poco si può contro acque alte 130 centimetri come quella di oggi". La Procuratoria della Basilica di San Marco di Venezia ha già predisposto turni di guardia fino a tarda notte per difendere la cattedrale, quanto più possibile, dall'eccezionale acqua alta che si sta registrando in queste ore.E' iniziata la conta dei danni in Basilicata, dopo la tromba d'aria che ha colpito la notte scorsa il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera. Chiuse le scuole in molti comuni della zona, tra i quali Matera, dove piove ancora. I problemi maggiori sono segnalati tra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano. Oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco di Matera nella zona del Metapontino dove i danni sono ingenti. A Matera sono in corso gli interventi degli operai del Comune per ripristinare i i luoghi danneggiati dalle alluvioni nel centro storico e nei Sassi. Nel Sasso Caveoso la pavimentazione in basolato è stata divelta dalla forza dell'acqua che ha trasportato detriti e fango in piazza San Pietro Caveoso. Allagamenti anche nei locali ipogei che ospitano i negozi di artigianato artistico e i bagni pubblici che si affacciano in piazza Vittorio Veneto. Invasi nella mattinata e poi liberati dall'acqua i sottopassi in via Annibale Maria Di Francia e Villa Longo. In via Marzabotto tre alberi di grosse dimensioni sono stati sradicati dalla furia del vento. Pini caduti anche in varie altre zone della città. Allagati alcuni ambienti dell'ospedale di Matera."Abbiamo già provveduto a mandare il materiale richiesto", ha detto in conferenza stampa a Potenza il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sull'emergenza maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Materano e nel Metapontino. Lamorgese ha fatto sapere che la prefettura ha messo a disposizione 120 posti letto per Policoro dove ci sarebbero degli sfollati. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, insieme ai sindaci di Policoro, Enrico Mascia e di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli ha visitato le zone del disastro dopo aver tenuto una riunione operativa con i vertici della Prefettura e delle forze dell'ordine. Bardi ha assicurato l'impegno della Regione a favore delle zone colpite dal maltempo, affermando che "la protezione civile regionale rimarrà in allerta fino a questa notte".Eolie isolate, un 'fiume' di pomice ha invaso una strada a Lipari. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa del maltempo. La motonave merci e passeggeri "Isola di Capraia" oggi non ha effettuato il viaggio verso le Diomedee rimanendo in porto dove sono stati rinforzati gli ormeggi. La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca, inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali, valido fino alla serata che prevede mare mosso e vento di sud-est forza 8.La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali fino alle 18 di domani su tutto il territorio. Il quadro meteo evidenzia una modifica della perturbazione: cambia la direzione dei venti. Nell'avviso sono evidenziati "venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e possibili raffiche" e "mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Prorogata anche la criticità idrogeologica di colore giallo per rischio localizzato. Tragedia sfiorata nello stazionamento dei bus Ctp di Pozzuoli (Napoli), dove il forte vento ha abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo. Tanta paura per l'autista che è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli dei sanitari. Sul mezzo c'erano quattro passeggeri in attesa della partenza, tutti illesi.Tragedia sfiorata a Isnello, nel Palermitano, dove si sono registrati alcuni crolli dal campanile della chiesa. A causa del forte vento è precipitata la croce che si trovava sulla sommità. A Messina diversi alberi sono crollati in pieno centro. I rami hanno danneggiato diverse auto e una persona è rimasta ferita in modo non grave. Scuole chiuse, oggi, in molte città siciliane, compresi i capoluoghi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Ma anche grossi centri come Noto, Pozzallo e Caltagirone. Chiuse pure le sedi dell'Università di Catania, incluse quelle di Ragusa e Siracusa, e nella Scuola Superiore di Catania. Chiusi cimiteri e impianti sportivi. Allerta arancione a Palermo come ad Agrigento. La strada statale 113 Settentrionale Sicula è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all'altezza di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa del maltempo. Per l’allerta meteo possibili riduzioni del servizio ferroviario sulle linee interne.Notte di vento e pioggia, con violente mareggiate lungo la costa, in tutta la provincia di Catanzaro con le condizioni meteo che continuano a creare danni e disagi. Sono queste le criticità a causa della violenta ondata di maltempo che ha portato alla decisione di decretare l’allerta rossa. Sono molti gli allagamenti segnalati lungo tutta la fascia ionica, ma anche a Catanzaro città. Durante la notte, in molti centri della provincia sono stati superati i livelli 2 e 3 di pioggia, con particolare attenzione nella fascia Presolana.Particolare attenzione è rivolta alle zone a ridosso del litorale, dove si segnalano violente mareggiate. I centralini dei vigili del fuoco, e quelli delle forze di Polizia, sono stati tempestati da richieste di intervento. Aperti i Centri operativi comunali di tutti i Comuni, mentre la Prefettura di Catanzaro sta seguendo l'evoluzione degli eventi."Riconoscere quanto prima lo stato di calamità per i settori agricoli della Puglia duramente colpiti dal maltempo di queste ore." Lo chiede in una nota il deputato barese del Pd, Alberto Losacco. "Sulla Puglia si sta abbattendo un evento atmosferico eccezionale, con limiti alla circolazione, chiusura delle scuole, aerei impossibilitati nell'atterraggio. Come denuncia la Coldiretti, per il settore agricolo i danni sono pesantissimi, tra cascate d'acqua, canali esondati che stanno distruggendo i raccolti autunnali, i tendoni e le strutture, oltreché ulivi letteralmente spazzati via dalle raffiche di vento. Il settore, già duramente provato da altri simili episodi, necessita che si riesca velocemente a fare una stima precisa dei danni e a mettere in campo quelle iniziative volte a sostenerlo, a partire dal riconoscimento dello stato di calamità".