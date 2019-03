Venezuela Maduro revoca a Guaidó la carica di presidente del Parlamento Guaidó non accetta la sanzione di ineleggibilità da ogni carica pubblica per 15 anni, 'una farsa' dice

di Tiziana Di Giovannandrea In Venezuela, il controllore generale della Repubblica Elvis Amoroso ha annunciato l'ineleggibilità ad ogni carica pubblica per 15 anni dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó.L'oppositore di Nicolás Maduro, essendo presidente del Parlamento venezuelano, invocando il suo ruolo si era autoproclamato Presidente ad interim del Venezuela. La sua autoproclamazione a Capo di Stato del paese è stata riconosciuta da una cinquantina di Paesi nel mondo.L'interdizione dai pubblici uffici pronunciata nei suoi confronti dalle autorità venezuelane è stata liquidata da Juan Guaidó come una "farsa". La decisione è stata presa dalla Contraloria General de Venezuela, organismo equivalente alla Corte dei Conti in Italia, ed è stata contestata dal leader dell'opposizione dicendo: "Non esiste un controllore, non esiste un'inibizione, il Parlamento venezuelano è l'unica istituzione che può indicare un controllore". Si deve essere molto miserabili" ha proseguito Guaidó "per chiamare in causa non so da dove un personaggio designato da un'istituzione che non esiste. Non è un controllore, non lo è e non vi è alcuna sanzione di ineleggibilità, il Parlamento legittimo è l'unico con il potere di nominare un controllore", ha detto Juan Guaidó, ricordando che Elvis Amoroso è stato posto in questa posizione dall'Assemblea costituente, che si è insediata e ha effettivamente sostituito il Parlamento.Comunque a più di due mesi dalla proclamazione di Guaidó come presidente ad interim, la situazione in Venezuela continua a rimanere in una fase di stallo mentre il paese sta precipitando sempre di più in una grave crisi economica.Proprio Guaidò ha convocato per sabato una nuova manifestazione contro i continui blackout elettrici nel Paese che hanno portato al quarto giorno consecutivo di chiusura di scuole e uffici. La mobilitazione chiederà ancora una volta "la cessazione dell'usurpazione" da parte di Maduro.