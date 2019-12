Il presidente Mattarella: "Benvenuti in Italia" Venezuela, arrivati a Roma i due oppositori di Maduro: "La nostra lotta continua" Sono atterrati a Roma Mariela Magallanes e Americo De Grazia. Erano rifugiati nell'ambasciata d'Italia in Venezuela dall'8 e 9 maggio scorsi. Ai due parlamentari era stata tolta l'immunità perchè accusati da maduro di aver sostenuto il tentativo di colpo golpe lanciato da Guaidò

Condividi

"Ora sono qui in Italia e ringrazio tutti quelli che l'hanno permesso La nostra lotta per il Venezuela la faremo sempre, ovunque saremo e non finisce qui. E' una nuova tappa della nostra vita". Così la deputata venezuelana Mariela Magallenes, si è rivolta alle telecamere e ai taccuini dei giornalisti italiani che la attendevano al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino."Ora sono contento di essere qui con mia figlia che vive in Calabria. Noi non lasciamo solo il Venezuela, ma la nostra libertà era compromessa", ha aggiunto Americo De Grazia.Sono giunti oggi all'aeroporto di Fiumicino i due parlamentari venezuelani oppositori di Nicolas Maduro, Mariela Magallanes e Americo De Grazia. Lo riferisce la Farnesina. I due deputati, entrambi doppi cittadini italo-venezuelani, avevano trovato rifugio presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas l'8 e 9 maggio scorsi, dopo che era stata loro revocata l'immunità parlamentare con l'accusa di aver sostenuto il tentativo di "colpo di stato militare" lanciato da Guaidò a fine aprile.A Magallanes e De Grazia era stato inoltre impedito di lasciare il Paese. La complessa operazione per riportare in Italia i due deputati - afferma una nota - è stata resa possibile "grazie all'intensa attività diplomatica portata avanti dalla Farnesina e dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela, con il diretto interessamento del ministro Luigi Di Maio e culminata in un negoziato riservato con Nicolas Maduro condotto dal presidente onorario dell'Unione interparlamentare, senatore Pierferdinando Casini, che il ministro Di Maio ha peraltro sentito telefonicamente in queste ore. I due parlamentari sono stati accolti al loro arrivo a Fiumicino da funzionari della Farnesina"."Il senso della mia missione è il dialogo. Avevo di fronte a me due strade: sventolare la bandiera delle mie opinioni personali, o sventolare il Tricolore. Ho scelto la seconda, e sono grato a chi mi ha consentito di tornare da Caracas in compagnia di questi due colleghi": così il senatore Pier Ferdinando Casini ha spiegato la sua missione di dialogo in Venezuela che ha portato alla riapertura di uno spiraglio di mediazione tra il presidente venezuelano in carica, Nicolas Maduro, e l'autoproclamatosi Juan Guaidò, riconosciuto da 57 paesi eppure inchiodato al suo ruolo di presidente di un Parlamento in scadenza. Casini, decollato ieri sera da Caracas per Roma, ha centrato con la sua visita da presidente dell'Unione interparlamentare l'obiettivo di portare in Italia due deputati con doppia cittadinanza, venezuelana e italiana, che si erano rifugiati l'8 e 9 maggio nella nostra Ambasciata perché accusati di cospirazione e privati dell'immunità. Gli onorevoli Mariela Magallanes e Americo De Grazia, entrambi del movimento Causa R, sono infatti moglie e figlio di italiani, il secondo ferito nell'assedio all'Assemblea nazionale. "Sono parlamentari - spiega Casini - che conosco da lunga data e che mi stanno a cuore come mi sta a cuore il Venezuela". "Abbiamo condiviso queste ore nell'Ambasciata - aggiunge - e li ho visti in uno stato d'animo altalenante: gli piange il cuore a lasciare il Venezuela, ma sono felici di riabbracciare i propri cari che nel frattempo sono andati in Italia"."Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con i deputati venezuelani Mariela Magallenes e Americo De Grazia per dar loro il benvenuto in Italia ed esprimere la sua solidarieta'". Lo rende noto un comunicato del Quirinale."Voglio rivolgere un sincero ringraziamento al senatore Pierferdinando Casini per il suo impegno in occasione della recente missione in Venezuela, conclusasi con l'arrivo in Italia dei parlamentari venezuelani Magallanes e De Grazia, da diversi mesi ormai costretti a vivere all'interno della nostra ambasciata. Un risultato importante al termine di una preziosa opera di mediazione politica e istituzionale che rende merito al suo instancabile impegno - che ho sempre sostenuto - sul fronte della tutela dei diritti umani anche in qualità di presidente del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare".