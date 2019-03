MONDO

2019/03/11 11:36

Venezuela in ginocchio, medico smentisce numero dei morti in ospedale per blackout Il blackout continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. La totale assenza di elettricità è costato finora al settore privato, in un paese già economicamente in ginocchio, 400 milioni di dollari

Condividi