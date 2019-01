Giappone Ventenne lancia l'auto contro la folla in festa a Tokyo, 9 feriti. Arrestato Il giovane ha detto di aver agito "per punizione contro la pena di morte". Uno dei feriti è grave

Arrestato a Tokyo un giovane che con un'auto ha intenzionalmente investito la folla che si trovava in strada per festeggiare il capodanno, ferendo nove persone. Una è grave.La polizia ha preso in custodia il ventenne, accusato di aver cercato di uccidere guidando l'auto in una strada che era stata chiusa al traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti.L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino su Takeshita Dori, una strada ben nota ai turisti e ai fan della cultura pop e della moda, che corre proprio vicino al santuario Meiji a Harajuku, quartiere di Shibuya.Con l'"intento di uccidere", il 21enne Kazuhiro Kusakabe ha lanciato il veicolo nel quartiere della moda di Harajuku, 10 minuti dopo mezzanotte, ha spiegato un portavoce della polizia. Secondo l'emittente nazionale Nhk, Kusakabe ha dichiarato di aver agito per "punizione contro la pena di morte", senza fornire dettagli più precisi. E' accusato di tentato omicidio.Le riprese della Nhk hanno mostrato un piccolo veicolo con la parte frontale completamente distrutta e i paramedici che trasportavano le persone sulle barelle in diverse ambulanze.