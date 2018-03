Collegamenti isole: ritardi e cancellazioni Venti forti e temporali sull'Italia: danni nel pisano per tromba d'aria, frane in Sardegna e Friuli Danni sono stati segnalati anche nel salento. Roma e Milano - che registrano una forte presenza di turisti per le festività pasquali - da ore si trovano sotto una pioggia battente. E nella Capitale torna la paura 'buche'

L'ampia saccatura di origine atlantica che sta interessando - con temporali e forti venti - il centro-nord dell'Italia, si è estesa anche alle regioni meridionali, in particolar modo a quelle tirreniche peninsulari.Roma e Milano - che registrano una forte presenza di turisti per le festività pasquali - da ore si trovano sotto una pioggia battente. Problemi alla circolazione. E nella Capitale - dove le precipitazioni si registrano da oltre un mese - torna la paura 'buche'. Questa mattina, a causa del forte vento, alcuni rami sono caduti sul lungotevere. Una vettura è rimasta seriamente danneggiata.Tetti scoperchiati e alberi abbattuti in seguito ad una tromba d'aria che stamani si è abbattuta a Ghezzano e Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme (Pisa). La tromba d'aria ha causato lo scoperchiamento dei tetti di oltre 40 abitazioni e la caduta di numerosi alberi e rami lungo le strade. Il sindaco Sergio Di Maio ha disposto tramite un'ordinanza urgente la chiusura del cimitero comunale della frazione di Ghezzano dove il forte vento ha abbattuto diverse piante.Un centro profughi a Ghezzano che ospitava 12 richiedenti asilo, 8 adulti e 4 bambini, è stato evacuato dai vigili del fuoco: il forte vento che ha colpito la zona ha causato danni al tetto della struttura. Stamani il temporale, accompagnato da raffiche di vento oltre i 60 chilometri orari, ha investito anche i quartieri nord di Pisa. Pochi minuti con pioggia battente e vento forte sufficienti per abbattere alberi e rami, senza tuttavia causare danni a cose o a persone.Sono migliorate le condizioni metereologiche in Friuli Venezia Giulia. La pioggia intensa caduta nella notte e in mattinata è cessata e ora si sono aperti ampi squarci di sereno, con temperature decisamente miti. Preoccupazione ha destato in Carnia una frana che si è staccata nella notte sulla strada provinciale 21 in Comune di Zuglio (Udine) proprio a causa delle forti piogge. I tre o quattro grandi massi caduti dalla montagna e finiti sulla carreggiata sono già stati rimossi e la strada ora è regolarmente percorribile. Sul posto i tecnici di FvgStrade che monitorano la situazione. Il maltempo ha provocato anche la caduta di numerosi alberi a San Canzian d'Isonzo (Gorizia). Resta peraltro alta l'allerta meteo su tutta la regione anche per le prossime ore quando sono ancora previste ancora precipitazioni, dovute a un afflusso sostenuto di correnti molto umide e instabili, con raffiche di vento lungo la costa.I Carabinieri di Seulo, (Su) sono intervenuti nella serata di ieri sulla Strada provinciale 111 che da Gadoni conduce a Seulo, dove una frana che si è staccata da un costone roccioso a causa delle incessanti piogge. La frana ha portato a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale in prossimità del km 17+300 in località Nardoa-Sa Perda Orrubia. I militari hanno dovuto presidiare la zona sino alla chiusura del traffico, anche a causa del rischio di ulteriori cadute di massi. La viabilità del territorio ha risentito della chiusura della strada che sarà riaperta non appena saranno messi in sicurezza i fianchi franosi che costeggiano la carreggiata. I Carabinieri raccomandano la massima prudenza e il transito a velocità particolarmente moderata.In provincia di Nuoro, due coniugi, sono stati tratti in salvo dai Carabinieri, dopo che la loro auto era finita fuoristrada a causa di un aforte grandinata che si è abbattuta sulla zona.Il vento forte sta causando danni e disagi in diverse zone del Salento, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti sono impegnati con tutte le squadre a disposizione in numerosi interventi. Si segnalano danni soprattutto a Lecce ed a Gallipoli per la caduta di alberi, pali della luce, segnaletica stradale e per il distacco di cartelloni pubblicitari. A Lecce, in viale Japigia, una persona rimasta ferita è stata soccorso da un'ambulanza del 118, mentre in via Torre Mozza un lampione è caduto su due automobili senza causare danni a persone.A Gallipoli, le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un lampione sul ponte seicentesco investendo in pieno un'autovettura parcheggiata, mentre un secondo lampione si è inclinato con pericolo di caduta. I vigili del fuoco hanno dovuto bloccare il traffico e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza sul ponte che è l'unica via di accesso al centro storico, in questi giorni meta di numerosi turisti. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta "Arancione" valido fino alla mezzanotte per venti forti o di burrasca con ulteriori rinforzi di burrasca forte dai quadranti meridionali, lungo i crinali della dorsale appenninica e sulle zone costiere adriatiche di tutta la regione con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Il Centro Meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa per domani, domenica 1 aprile spiegando che già oggi il mare molto mosso ma il moto ondoso è previsto in aumento fino a localmente agitato in serata sull'estremo Ponente. Domani, il mare sarà agitato per onda lunga e formata di libeccio con mareggiate localmente intense sulle coste esposte, in particolare sul Levante della regione.A causa di avverse condizioni meteo oggi non verrà effettuata la corsa Formia-Ventotene delle 15. Per lo stesso motivo, questa mattina non era stata effettuata la corsa Ventotene-Formia delle 06.45. Lo comunica Astral Infomobilità. Per quanto riguarda il Golfo di Napoli, le avverse condizioni del mare hanno costretto le compagnie a cancellare le corse veloci per Capri.