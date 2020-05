Ex simbolo della lotta per il diritto all'aborto in Usa La verità sulla svolta antiabortista di Jane Roe

di Oliviero Bergamini Per oltre vent'anni fu simbolo e incarnazione della lotta per il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Il suo nome resta associato alla storica sentenza del caso Roe contro Wade con cui la Corte Suprema legalizzò l'interruzione di gravidanza nel 1973. Poi, clamorosamente, nel 1995 passò al campo opposto, diventando una militante anti-abortista. Ma la conversione non fu dettata da una crisi di coscienza bensì dal denaro di chiese evangeliche e gruppi pro-life.Lo svela un nuovo documentario in uscita in questi giorni. Il suo vero nome è Norma McCorvey. Jane Roe era solo lo pseudonimo con cui nel 1969, appena venticinquenne, assistita da avvocati militanti “pro-choice” avviò l'azione giudiziaria contro la legge del Texas che le impediva di interrompere la sua terza gravidanza. La causa finì alla Corte Suprema federale che con maggioranza di 7 voti a 2 sancì il diritto all'aborto, sulla base del diritto delle donne di compiere scelte autonome nella loro sfera “privata”.Più di vent'anni dopo, l'annuncio del suo passaggio al fronte “pro-life”, fece scalpore.Nel 2017 è scomparsa, ma in un'ultima intervista che oggi viene resa pubblica, è lei stessa a raccontare che quella scelta – presentata come frutto della conversione al Cristianesimo fondamentalista - fu in realtà indotta da generose donazioni delle chiese evangeliche. “Era una parte, e l'ho recitata bene”, spiega nell'intervista.Ebbe una vita travagliata. Infanzia e adolescenza segnate da povertà e abusi. Portò a termine tre gravidanze (inclusa quella da cui scaturì la sentenza della Corte Suprema) e personalmente non abortì mai. Intrattenne una lunga relazione con un'altra donna, con cui continuò a convivere anche dopo la “svolta” antiabortista.Il diritto all'aborto sarà uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale negli USA. Diversi stati a guida repubblicana hanno adottato leggi pesantemente restrittive, per ora bloccate da contenziosi giuridici destinati a finire davanti alla Corte Suprema. Il massimo tribunale federale potrebbe presto pronunciarsi sul diritto che Jane Roe ha conquistato per tutte le donne per poi combatterlo nella sua vita tortuosa.