Family day, Gandolfini: dal 1978 uccisi 6 milioni di bambini con l'aborto

Parte con un attacco alla legge 194 sull'aborto il leader del Family day Massimo Gandolfini, parlando a margine del congresso delle famiglie a Verona: "Dal 1978 ad oggi uccisi sei milioni di bambini e salvati 200mila. - dice - Lo Stato ha tradito se stesso".Sulla 194, il senatore leghista Pillon dice che va applicata soprattutto nella prima parte, che parla di tutela della donna e della gravidanza. La kermesse, che si apre tra le polemiche, durera' fino a domenica.E resta la tensione fra M5s e Lega, con il sottosegretario M5s alla famiglia Spadafora che precisa: "Al congresso temi mai messi nell'agenda di governo", mentre il premier Conte fa sapere che non andrà a Verona, "anche perché non invitato, ma non ci spaventi - aggiunge - il fatto che circolano delle idee"."Per quanto riguarda l'aborto, io dico che c'e' un diritto precedente a quello della libera scelta ed e' il diritto del bambino di vivere. Il bambino non e' una cosa che uno butta via, non e' un vestito che uno elimina e non e' un pezzo di carta che si butta nel cestino. Quella e' una vita che e' in atto e dare liberta' di poter uccidere un bambino e' un passo morale pesante", ha dichiarato Massimo Gandolfini, leader del Family Day. E ancora: "In Italia, dal 1978 a oggi, sono stati uccisi sei milioni di bambini". "Noi- ha aggiunto - diciamo che la legge 194 va applicata tutta. Voglio ricordare che dagli anni '70 a oggi sono stati salvati 200mila bambini grazie ad associazioni finanziate con la beneficenza, mentre lo Stato non ci ha messo un euro".Gandolfini, rispondendo a chi gli chiedeva un'opinione sulle manifestazioni avverse al Congresso di Verona sulla famiglia, ha detto che "una donna e' veramente libera di scegliere se fare lacarriera o stare a casa ed allevare i propri figli nella misura in cui le viene garantito che tanto una strada quanto l'altra e' percorribile. Nel momento in cui facciamo politiche economiche in cui bisogna pagare l'asilo, ci sono turni di lavoro che tengono la donna sempre fuori impedendole di fare la madre, togliamo la liberta' di scegliere, e questo e' cio' che succede nella societa' reale". "Proprio in previsione di Verona- ha raccontato infine Gandolfini- l'altro giorno ero in ospedale e ho chiesto alle tante signore che mi erano intorno (infermiere, dottoresse): ma se voi poteste stareste a casa con i vostri bambini scegliereste qualcosa di diverso? Vi assicuro che il 90% dice: se avessi un sostegno economico adeguato, tranquillo che starei a casa con mio marito i miei figli"."Conoscete tutti il mio personale pensiero pro life. Sono tuttavia convinto che oggi la miglior cosa da fare sia dare piena applicazione alla prima parte della legge 194/78, quella che prevede sostegno e aiuto alle donne che vivano una gravidanza difficile". dichiara il senatore Simone Pillon (Lega), a margine del Congresso delle famiglie in corso di svolgimento a Verona. E ancora, sulla famiglia: "Nel privato ognuno fa quello che vuole e nessuno deve permettersi di giudicare qualsiasi tipo di relazione affettiva che una persona ritenga giusta per la sua vita. Però il bambino ha bisogno della mamma e del papà per crescere".“Io mi sento di poter dire, come rappresentante del governo, che quello di cui si discuterà a Verona non sarà mai nell’agenda di questo governo”, sono le parole dell’on. Vincenzo Spadafora, parlamentare del M5S e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità’ ed ai Giovani, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sul Congresso Mondiale della famiglia.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Assis, afferma che non ci andrà al Congresso della famiglia di Verona, "innanzitutto perche' non sono stato invitato: ovviamente volete fare un po' di polemica ma da professore dico che non deve spaventarci il fatto che circolino idee e che ci si confronti. Poi aspettiamo di vedere che idee circolano e faremo le nostre valutazioni, ciascuno sara' libero di farle".