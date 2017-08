ITALIA

2017/08/15 21:00

Verona, ragazzina rifiutata da festival: non sei italiana Giovane con la passione per il canto nata in Italia da genitori di origine straniera denuncia un episodio di razzismo sui social

Condividi Dora, 15 anni, nata a Verona ma da genitori stranieri, è stata rifiutata da un concorso canoro a cui voleva partecipare. Motivo: "Italiani si nasce, non si diventa. E si nasce da genitori italiani" ha scritto l'organizzatore.



"Ho riscontrato un espisodio di razzismo recentemente" scrive Dora allegando lo screenshot del suo dialogo con l'organizzatore del festival "Canta Verona".



"Mi piace cantare, è da tanto tempo che cerco un concorso a cui aderire, ne ho trovato uno nella mia città - racconta la giovane denunciando l'episodio - ma diciamo che l'organizzatore aveva le sue 'idee'".



"Salve - scrive Dora alla pagina social del festival - se possibile vorrei avere più informazioni riguardo al concorso".

"Non accetto stranieri" gli risponde lapidario l'organizzatore.

"Se ho la cittadinanza italiana non sono una straniera, di conseguenza posso partecipare, no?" tiene duro la ragazza.

"No!!! - replica secco il titolare del festival - Italiani si nasce non si diventa e si nasce da genitori italiani... io la penso così ed è riservato esclusivamente ad italiani di fatto".



Poi, per essere sicuro di aver chiarito il 'concetto' aggiunge: "ci sono anche cinesi con cittadinanza italiana, ma non sono italiani di fatto".

Dora, 15 anni, nata a Verona ma da genitori stranieri, è stata rifiutata da un concorso canoro a cui voleva partecipare. Motivo: "Italiani si nasce, non si diventa. E si nasce da genitori italiani" ha scritto l'organizzatore."Ho riscontrato un espisodio di razzismo recentemente" scrive Dora allegando lo screenshot del suo dialogo con l'organizzatore del festival "Canta Verona"."Mi piace cantare, è da tanto tempo che cerco un concorso a cui aderire, ne ho trovato uno nella mia città - racconta la giovane denunciando l'episodio - ma diciamo che l'organizzatore aveva le sue 'idee'"."Salve - scrive Dora alla pagina social del festival - se possibile vorrei avere più informazioni riguardo al concorso"."Non accetto stranieri" gli risponde lapidario l'organizzatore."Se ho la cittadinanza italiana non sono una straniera, di conseguenza posso partecipare, no?" tiene duro la ragazza."No!!! - replica secco il titolare del festival - Italiani si nasce non si diventa e si nasce da genitori italiani... io la penso così ed è riservato esclusivamente ad italiani di fatto".Poi, per essere sicuro di aver chiarito il 'concetto' aggiunge: "ci sono anche cinesi con cittadinanza italiana, ma non sono italiani di fatto".

Condividi