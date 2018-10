Brexit, annullato vertice di novembre: all'orizzonte lo scenario "no deal" Al termine della cena dei capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles, la trattativa tra Unione europea e Regno Unito resta in stallo

Fumata nera al Vertice Ue su Brexit: al termine della cena dei capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles, la trattativa tra Unione europea e Regno Unito resta in stallo, i 27 annullano il vertice straordinario annunciato per novembre e si preparano allo scenario del 'non accordo'.I leader della Ue constatando che non sono stati fatti "sufficienti progressi" nelle trattative con il Regno Unito, hanno deciso di cancellare il Vertice straordinario del 17 e 18 novembre, fanno sapere in serata fonti Ue, ma "sono pronti a convocare un Consiglio europeo, se e quando il negoziatore dirà che sono stati fatti progressi decisivi". "Per ora l'Ue a 27 non ha intenzione di organizzare un vertice straordinario a novembre", ha aggiunto la stessa fonte.Durante la discussione a cena, i leader dei 27 hanno ribadito "la loro fiducia" in Michel Barnier come negoziatore e la loro "determinazione a restare uniti". E hanno chiesto a Barnier di "continuare il suo sforzo per raggiungere un accordo sulla base delle linee guida" già adottate dall'Ue. "Non ci siamo ancora, serve molto più tempo", aveva detto lo stesso Barnier subito dopo l'intervento di Theresa May all'inizio della cena. Nel merito delle trattative, mentre il nodo continua a essere legato al cosiddetto 'backstop' sulla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord su cui le parti restano distanti, il primo ministro britannico non avrebbe chiuso la porta alla possibilità di estendere di un anno il periodo di transizione.Secondo fonti di Bruxelles, May sarebbe pronta a accettare di allungare il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito applicherà le regole Ue anche dopo la Brexit, oltre il 31 dicembre 2020. Durante il suo discorso questa sera agli altri capi di Stato e di governo dell'Ue, May ha detto che "il Regno Unito è pronto a considerare un'estensione del periodo transitorio", hanno aggiunto le fonti Ue. La premier britannica - secondo un altra fonte - avrebbe anche chiesto ai leader Ue di aiutarla a trovare un accordo che possa essere approvato dal suo governo e dalla Camera dei Comuni, dove i suoi piani per la Brexit stanno incontrando una crescente resistenza. Un'apertura parzialmente confermata dal presidente del Parlamento europeo, Antonio tajani, secondo cui l'opzione è emersa nel dibattito anche se May sul punto ha avuto un atteggiamento 'neutrale'.Francia e Germania continuano a mostrare "fiducia" ma allo stesso tempo si preparano allo scenrio 'no-deal', eventualita' che il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk alla vigilia del vertice ha definito come "mai cosi' probabile". E che con il passare delle settimane si sta concretizzando. Anche l'olandese Mark Rutte ha detto di essere "cautamente ottimista", aggiungendo che "Non ci aspettiamo e non ci auguriamo" un mancato accordo, ma "abbiamo chiesto alla Commissione di lavorare con maggiore vigore su uno scenario di no-deal". La verità, sintetizza la presidente lituana Dalia Grybauskaite, "che non c'è ancora da parte di May una posizione chiara su cosa voglia la Gran Bretagna, Nel governo May "non c'e' una posizione chiara o una proposta chiara, ci dicano cosa vogliano".