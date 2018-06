Governo Alle 19 il primo Cdm per le "cose in scadenza". Pensioni e nomine sul tavolo prossima settimana Il premier questa sera volerà in Canada per il G7: il suo 'debutto' in Aula è previsto per il 27. Entro il 16 giugno l'esecutivo sarò chiamato ad occuparsi anche delle nomine di Cdp. Sulla delega alle Tlc, che Di Maio vorrebbe tenere per sè, è braccio di ferro tra M5s e Lega. Delrio: subito Commissioni, il Parlamento deve lavorare.

Dopo aver incassato la fiducia dei due rami del Parlamento, il governo Conte prende il via e oggi vedrà il suo primo cdm a Palazzo Chigi. Secondo fonti governative, dovebbe tenersi alle 19. Una riunione per sbrigare gli affari correnti, con alcuni provvedimenti in scadenza, ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in serata volerà in Canada per il G7.Il premier proprio ieri pomeriggio - lasciando Montecitorio - aveva sottolineato: "ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza". Il suo 'debutto' in Aula è previsto il prossimo 27 giugno: svolgerà alle 9,30 in Aula le comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 19 al via l'esame del Def e il primo question time invece si terrà il 20, con le risposte immediate alle interrogazioni dei deputati e dei gruppi parlamentari da parte del governo."Vogliamo fare poche leggi e fatte bene, vuol dire che non dobbiamo correre nell'approvarle così che non si debbano cambiare dopo poche settimane aveva spiegato ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro parlando con i cronisti in Transatlantico.Al momento non pare ancora chiusa la partita che riguarda la nomina di viceministri e sottosegretari. All'assemblea congiunta di M5s ieri sembrerebbe che non si sia affrontata la questione relativa alle nomine anche se Luigi De Maio, ha spiegato che è necessaria la presenza di Conte (che in questi giorni prenderà parte al G7) e che comunque si cercherà di chiudere tutto "questa settimana".Secondo alcune fonti sarebbe ancora in stallo la trattativa sulle nomine dei 43 tra sottosegretari e vice ministri (15 e tre alla Lega; 25 e cinque al M5s, con alcuni nodi da sciogliere), che sarebbe comunque rinviata alla prossima settimana. Dovrebbe arrivare prima una decisione su capigruppo e nomine dei presidenti della Commissioni parlamentari. L'ipotesi - che si fa strada in queste ore - è che quest'ultime potrebbero vedere la luce non prima della fine della prossima settimana o al più inizio di quella successiva, ovvero la settimana che parte dal 18 giugno.Il presidente Roberto Fico è intervenuto oggi in capigruppo per sollecitare i gruppi parlamentari a completare la composizione e i vertici delle commissioni permanenti. A quanto si è appreso al termine della capigruppo, Fico non ha posto un termine tassativo per espletare l'adempimento indispensabile per avviare l'attività legislativa ordinaria, ma ha tuttavia auspicato che si chiuda entro la fine della prossima settimana. Fico invierà oggi una comunicazione ai presidenti dei gruppi.Tra i nomi in pole figurano, con buona certezza, Laura Castelli e Stefano Buffagni come vice ministra e sottosegretario al Mef anche se il secondo potrebbe anche finire al Mise. Ai Trasporti a fare da vice a Danilo Tonineli dovrebbe essere il leghista Edoardo Rixi. Stefano Candiani e Nicola Molteni, altri due big del Carroccio, sono in piena corsa, direzione Viminale e Giustizia. Il M5s vorrebbe anche la delega all'editoria, per cui propone il senatore Primo Di Nicola. La partita si dovrebbe chiudere la prossima settimana. Poi si passerà alIa composizione delle Commissioni, con uno scontro interno già in atto, questa volta in Forza Italia: quello tra Paolo Romani e Renato Brunetta per la presidenza della Vigilanza Rai.È atteso l'accorpamento della delega Turismo alle Politiche agricole del leghista Gian Marco Centinaio, che diventerà così un dicastero per la promozione e la tutela del 'made in Italy'."C'è un accordo politico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per spostare questa delega da un ministero all'altro, non vediamo perché bisogna fare opposizione, ho parlato anche con il mio collega al Beni culturali è assolutamente ed eravamo in assoluta sintonia. Nessun problema", spiega il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine dell'assemblea elettiva di Turismo Verde della Cia."Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione insieme agli uffici legislativi, - ha spiegato - stiamo vedendo se siamo ancora nei tempi utili per potere presentare il decreto sul turismo. Il decreto è pronto, era sul mio tavolo: se non andrà in questo Cdm di oggi, andrà nel prossimo. Visto e considerato che c'è qualcuno che mette ancora in dubbio che ci sia un accordo esplicito tra la Lega e M5S per passare questa della delega dalla Cultura all'Agricoltura''.Tra i dossier più caldi, al momento, c'è certamente quello delle pensioni, tema sul quale, relativamente alla Fornero, Conte non a caso è molto cauto. Lo schema è quello della quota 100 (o quota 41) che però con il ricalcolo contenuto nello schema Lega - con il contributivo - includerebbe una leggera flessione nell'assegno finale. Il governo inoltre entro il 16 giugno, sarà chiamato ad occuparsi anche delle nomine di Cdp. L'idea del M5s resta quella di trasformare la Cassa depositi e prestiti in una sorta di nuova Iri ma non in una banca di investimenti, visto che in quest'ultimo caso l'ente cadrebbe sotto l'egida della Bce. Per la guida di Cdp, tramontato il nome di Flavio Valeri, in pole, in questi giorni c'ea Massimo Sarmi, proposto dalla Lega e sul quale il Movimento potrebbe convincersi. Sulla delega alle Tlc, che Di Maio vorrebbe tenere per sè, è braccio di ferro tra M5s e Lega."Alla Conferenza dei Capigruppo chiederemo l'immediata costituzione delle Commissioni permanenti. Il Parlamento deve essere messo in condizione di lavorare". Lo sottolinea dalla pagina facebook deputatipd il capogruppo Graziano Delrio. "Ci avviamo - ricorda - ai cento giorni dalla data delle elezioni e ancora la Camera non può occuparsi dei problemi del Paese.Non si può restare ancora fermi perchè Lega e Cinquestelle si devono occupare di quante poltrone spettano a l'una e quante agli altri: questo non è porre in cima gli interessi degli italiani ma gli interessi dei due partiti. Troppe e urgenti questioni vanno discusse e affrontate a partire dalle misure di contrasto alla povertà e a sostegno delle famiglie per le quali sono già pronte e depositate le nostre proposte"."Chiediamo alla maggioranza ed al governo - aggiunge Delrio - di riporre in soffitta gli strumenti della campagna elettorale, di lasciar perdere annunci e comizi e di venire in Parlamento a misurarsi su progetti concreti, veri, realizzabili che possano migliorare la vita delle donne e degli uomini del nostro Paese. Per questo insisteremo con forza alla Conferenza dei capigruppo affinche' non vincano i calcoli dei partiti di maggioranza ma si consenta al Parlamento di lavorare".