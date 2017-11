Campidoglio, viaggio della Memoria: Raggi invita Tommasi e Perrotta

''Dopo i recenti episodi accaduti nel mondo del calcio e che hanno visto oltraggiata da alcune tifoserie l'immagine di Anna Frank, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso di invitare al 'Viaggio della Memoria 2017' il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi e il responsabile Dipartimento Junior dell'AIC e campione del mondo con la Nazionale nel 2006 Simone Perrotta''. Lo afferma in una nota il Campidoglio''Quanto accaduto nei giorni scorsi negli stadi non possiamo ignorarlo. Lo ribadisco: quello non è calcio, non è sport -sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi- Per questo abbiamo deciso di lanciare un segnale per sensibilizzare tutti sull'importanza della storia e della memoria come antidoti all'antisemitismo, all'odio e alle violenze. Diciamo con forza no ai rigurgiti razzisti, fascisti ed antisemiti. Andremo ad Auschwitz e Birkenau insieme agli studenti per crescere ed essere persone migliori. Affinché tutti sappiano, tra il bene e il male, da che parte stare'', conclude.