Nelle Marche Videogiocatore minaccia: "Rinnovatemi gratis l'abbonamento o esco e vi infetto tutti" Ha scritto di essere a casa in quarantena e pretendeva di giocare gratis. La software house lo segnala all'Fbi, che porta ad individuare, dietro la minaccia, un giovane nelle Marche

"Se non mi rinnovate gratis l'abbonamento, esco di casa e infetto tutti" con il coronavirus.Con questa minaccia un giovane utente di un noto gioco di ruolo contava di restare online a lungo, gratuitamente e invece ha ottenuto una denuncia per procurato allarme ed è finito addirittura nel mirino dell'Fbi, segnalato dalla software-house americana. La quale ha inviato i dati di registrazione dell’utente all'autorità americana la quale, verificato che si trattava di un italiano, li trasmetteva al Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale.Il ragazzo, che utilizzava nel gioco il nickname "Keyser Soze", l'oscuro boss de "I soliti sospetti", aveva postato il seguente messaggio: "Si fa honor ne reputazione quindi toglietemi sto cavolo di ban altrimenti chiudo per sempre il mio aka. sono a casa in quarantena e nn possonemmeno giocare..... o me lo riaprite istant o esco e infetto mezzo mondo sappiatelo".Le indagini, spiega la Polizia postale, sono state di altissima complessità informatica, visto che la piattaforma di videogiochi utilizza sistemi di anonimizzazione per la navigazione. Ciò nonostante, è stato possibile ricostruire i collegamenti ed accertare che erano stati eseguiti attraverso una connessione proveniente dalle Marche.Ulteriori indagini tecniche e tradizionali hanno permesso di verificare che l'account non era in uso alla persona registrata, ma da un altro utente, vero utente della piattaforma di gioco, che è stato denunciato.