Bruxelles Migranti, Europol: "In aumento la violenza di estrema destra" Un documento inviato al Parlamento europeo descrive come "molto preoccupante" l'espansione della violenza di destra in parte dovuta all'ansia relativa all'immigrazione e in parte dalla percezione di una islamizzazione della società

"La violenza di estrema destra si sta espandendo, in parte per l'ansia derivante dall'immigrazione in parte per la percezione di una islamizzazione della società".Lo scrive l'Europol in uno scritto inviato al Parlamento europeo sul terrorismo. Manuel Navarrete, del centro Antiterrorismo dell'Europol, definisce "molto preoccupante" il fenomeno del terrorismo di estrema destra.Per quanto riguarda il terrorismo islamico, il 2017 ha confermato che si tratta di quello che ha prodotto più morti, anche se gli attacchi sono sempre "più grezzi". Per Europol stanno anche diminuendo i terroristi che tornano in Europa dopo essersi radicalizzati in Paesi come la Siria. In aumento, invece, i terroristi islamici che si sono radicalizzati nella Ue.Complessivamente nel 2017 ci sono state 68 vittime per terrorismo nella Ue.