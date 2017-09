Violenza sessuale, in Italia il reato non accenna a diminuire

Nel 2017 la violenza sessuale è uno dei pochi reati che non è in diminuzione in Italia, con 2.333 casi tra gennaio e giugno contro i 2.345 dello stesso periodo dello scorso anno. Lo evidenziano dati del Viminale pubblicati dal Corriere della Sera. Per queste violenze, che peraltro si stima siano appena il 7% di quelle realmente commesse, sono state denunciate o arrestate 2.438 persone nei primi sette mesi di quest'anno, di cui 1.534 italiani e 904 stranieri. Nel 2016 il rapporto tra italiani e stranieri denunciati era stato simile: 1474 italiani, 909 stranieri.