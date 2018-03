Lunedì notte in via Chopin, quartiere Vigentino Violenza sessuale: aggredisce coppia e abusa di lei a Milano Un sudamericano prima avrebbe tentato una rapina ai danni di una coppia, poi picchiato un 23enne e violentato la fidanzata, fuggendo con la loro auto

Una coppia di ragazzi è stata aggredita ieri sera a Milano, in via Chopin, nel quartiere Vigentino: secondo il racconto delle vittime un giovane sudamericano avrebbe prima tentato di rapinarli poi avrebbe violentato la ragazza. Secondo la testimonianza dei due giovani - 19 anni lei e 23 lui - l'aggressore si sarebbe avvicinato alla loro auto, mentre erano appartati in fondo a via Chopin. E dopo un tentativo di rapina avrebbe chiesto loro di andare verso il bancomat per prelevare e consegnargli il denaro. Vedendo la resistenza della coppia, li ha costretti a scendere e dopo aver picchiato il ragazzo, ha abusato della 19enne. È riuscito poi a scappare usando l'auto della coppia. I due giovani si sono allontanati dal luogo della violenza e sono stati notati vicino alla fermata di un bus. Qui i passeggeri hanno chiamato i soccorsi. Le indagini, dei carabinieri della Compagnia Monforte, si basano ancora solo sul racconto delle vittime, quindi rimangono da fare accertamenti sul fatto che l'aggressore avesse anche in mano un'arma con cui li ha minacciati.