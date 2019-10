La sindaca di Roma a Italia 5 Stelle Virginia Raggi: siamo maturati come movimento, daremo ancora tanto fastidio Sale sul palco di Napoli la sindaca di Roma per il suo intervento a Italia 5 stelle. Al suo arrivo, tensioni tra militanti e giornalisti

Virginia Raggi al suo arrivo a Italia 5 stelle

Condividi

"Daremo ancora tanto fastidio. Questo sistema che abbiamo trovato dava fastidio a noi. Spesso i risultati vengono minimizzati, è il segno di quanto ancora diamo fastidio". Cosi' Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenuta a Italia 5 Stelle a Napoli. Prima del suo intervento sul palco si sono registrate tensioni all'ingresso della Mostra d'Oltremare, tra attivisti e giornalisti.Nel corso del suo intervento Raggi ha citato il caso dell'abbattimento delle villette dei Casamonica. "Quelle case - ha detto - stavano lì da 30-40 anni, è possibile che i sindaci miei predecessori non se ne siano mai accorti? Che non le abbiano mai viste?"."Ci accusano di essere cambiati, invece siamo maturati. In 10 anni siamo cambiati come movimento: bisogna prendersi le responsabilità per chiudere i processi non iniziati da noi, ma che in maniera responsabile dobbiamo pprtare avanti. E' il momento in cui si devono fare delle scelte indipendentemente dal consenso. Bisogna fare le cose giuste anche se non portano consenso. Se non le facciamo noi, chi le fa?".