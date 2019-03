Visco: necessarie riforme strutturali, Europa chiave per la crescita

In Italia "sono urgenti interventi volti a contrastare più efficacemente il rallentamento economico e l'aumento della povertà. Per creare opportunità di lavoro stabili tuttavia non basta un semplice sollievo congiunturale. Le misure tradizionali di tipo redistributivo devono affiancarsi alle riforme strutturali da anni al centro del dibattito". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, alla dodicesima conferenza Maeci-Banca d'Italia.Nel nostro Paese, ha proseguito il governatore "occorre assicurare la stabilità finanziaria, avendo una strategia chiara e credibile per la riduzione, nel medio termine, del peso del debito pubblico sulla nostra economia".L'attivita' economica in Italia – ha detto - è peggiorata nell'ultimo scorcio del 2018 e anche nei primi mesi di quest'anno.Sul rapporto Italia Cina Visco ha chiarito che "la recente polemica sulla firma di un Memorandum of Understanding bilaterale tra l'Italia - la prima a stipularlo tra le maggiori economie avanzate - e la Cina è un esempio delle difficoltà nel definire un'appropriata strategia a livello europeo, in un momento di acceso confronto tra questo paese e gli Stati Uniti"."L'appartenenza all'Ue – ha chiarito - è la chiave per rimanere su un sentiero stabile di crescita. Il vero completamento della costruzione europea sarà raggiunto solo con lo sviluppo di istituzioni democraticamente designate, incaricate di esercitare la sovranità comune. In un contesto di integrazione globale dei mercati e di cambiamenti geopolitici, mettere in comune una parte della propria sovranità è l'unico modo per preservarla".