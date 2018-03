Inneggiava a terroristi, arrestato a Viterbo lettone che aveva esplosivi

Un cittadino italiano di origine lettone stato arrestato dalla Polizia a Viterbo dopo che, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli uomini dell'Antiterrorismo hanno trovato materiale utile a confezionare ordigni esplosivi.L'indagine nei confronti del 24enne nata da una segnalazione del Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico che il 31 ottobre del 2017 ha investito e ucciso su una pista ciclabile di New York otto persone. Tutto nasce da una segnalazione del Fbi statunitense relativa proprio all'apprezzamento per Saipov postato dall'Italia: gli accertamenti dell'Antiterrorismo hanno permesso di identificare subito l'autore dei post nel giovane arrestato, "mai evidenziatosi prima sotto il profilo politico/religioso" ma immediatamente sottoposto ad ulteriori approfondimenti informativi e a strettissimo monitoraggio da parte della Digos di Viterbo.La successiva perquisizione - condotta con la partecipazione di unità cinofile antisabotaggio e specialisti della Polizia delle Telecomunicazioni - ha portato al sequestro dei precursori e del manufatto cilindrico di cartone: in casa del giovane sono stati trovati anche un fucile e due pistole ad aria compressa, un tirapugni ed alcune apparecchiature informatiche.