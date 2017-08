14 morti accertati Le vittime degli attentati a Barcellona e Cambrils

Il piccolo Julian, 7 anni

È morto il bimbo di 7 anni, Julian Cadman, di doppia nazionalità britannico-australiana, coinvolto nell'attacco di Barcellona. La madre, di origine filippina ma residente in Australia, è rimasta gravemente ferita nell'attacco e ieri il marito, australiano, l'aveva raggiunta.È l'ultimo di una lista di decessi che fino ad oggi contiene 14 persone. Eccoli, raggruppati per nazionalità. 4 vittime spagnole, 2 vittime italiane e 1 vittima italo-argentina, 2 vittime portoghesi, 1 vittima belga, 1 vittima statunitense, 1 vittima canadese, 1 spagnolo-argentina, 1 vittima britannico-australiana.Bruno Gulotta, di 35 anni e Luca Russo, di 25 anni sono le vittime italiane, ai quali si aggiunge il nome di una signora di 80 anni, Carmen Lopardo, che aveva la doppia nazionalità italiana e argentina.La vittima belga è Elke Vanbockrijck, di 44 anni.Quattro i cittadini spagnoli uccisi: Francisco López Rodríguez, di 57 anni, il pronipote Javi Rodríguez, di 3 anni, Ana María Suárez, di 61 anni (morta a a Cambrils) e Pepita Codina di 75 anni.Ci sono poi due donne portoghesi, nonna e nipote, di 74 e di 20 anni, di cui non sono stati diffusi i nomi.È morto a Barcellona anche un cittadino degli Stati Uniti, Jared Tucker, di 43 anni .Un'altra vittima è un cittadino canadese, Ian Moore Wilson.Infine, una donna di 40 anni dalla doppia nazionalità spagnola e argentina, si chiamava Silvina Alejandra Pereyra.A loro si aggiunge, oggi purtroppo il nome di Julian Cadman, di 7 anni di doppia nazionalità britannica e australiana.I feriti sono oltre cento, di 34 nazionalità diverse.