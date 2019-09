Volley. Europei, buon esordio per gli azzurri: battuto il Portogallo 3-0

Buona la prima della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, impegnata a Montpellier nei Campionati europei. La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, nel match di esordio della rassegna continentale, ha sconfitto il Portogallo per 3-0. Questi i parziali dell'incontro: 25-21 25-10 25-22. Domani gli azzurri torneranno in campo per affrontare, alle 20.45 (con diretta su RaiTre), la Grecia.