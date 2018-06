Tutti i passeggeri saranno ricontrollati Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda per motivi di sicurezza Fatta prova calligrafia a tutti i passeggeri dopo messaggio minaccioso trovato nel bagno

repertorio

Condividi

Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato verso Shannon, in Irlanda, a causa di una "potenziale preoccupazione per la sicurezza". Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni del velivolo. Lo riferisce la stessa compagnia aerea, secondo quanto riporta l'emittente Cnbc. Tutti i passeggeri del volo 971 saranno ricontrollati, insieme ai loro bagagli, e la compagnia fa sapere che lavorerà per "far ripartire i clienti per Chicago il prima possibile".Nel bagno è stato trovato un messaggio scritto a mano in cui si minacciava la presenza di una bomba a bordo. Lo scrive il quotidiano Irish Times, citando fonti anonime. Il volo UA-917 trasportava 214 passeggeri che adesso saranno controllati insieme ai bagagli nello scalo di Shannon. La polizia, continua il quotidiano, sta chiedendo a tutti i passeggeri di scrivere alcune frasi in modo da confrontare la calligrafia con quella del messaggio. L'allarme è stato dato dal personale di bordo intorno alle 12.45 (ora locale) e l'aereo è poi atterrato alle 13.42. Tutti i passeggeri sono stati spostati in alberghi vicino all'aeroporto: l'aereo ripartirà per Chicago domani alle 15.